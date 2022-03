Test cho bằng ra… COVID

TP - Ngày 14/2 tới đây, khoảng 700 nghìn học sinh tiểu học và trẻ mầm non tại TPHCM sẽ được đến trường sau một thời gian dài nghỉ vì dịch. Nhiều địa phương khác cũng đang chuẩn bị kế hoạch đưa trẻ trở lại trường học.

TP - Nói thẳng, tầm văn xuôi Việt nào đã vinh hạnh đạt đến đẳng cấp của cái bánh chưng về giá trị cổ truyền lẫn tính phổ quát mà đem so sánh với nhau. Là đang nói đến việc một nhà văn Việt ở hải ngoại so sánh giữa văn xuôi xứ mình và cái bánh chưng đang gây sóng trên mạng xã hội mấy ngày qua.

TP - Tết chính là hôm qua, là ngay hôm nay, là ngày mai, nếu Tết là niềm vui sống, nếu thời gian hiện tại thực sự đem lại niềm vui sống mà không cần so đo tính tháng tính ngày. Tôi hằng hiểu vậy. Như từng thấu cảm lời chúc Tết một năm xa nào đó của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, người vừa nhẹ nhàng rời cõi rạng sáng qua tại xứ Huế. “Chúng ta đang có rất nhiều may mắn; mỗi ngày chúng ta đang chế tác thêm bình an, hạnh phúc, tình huynh đệ“.