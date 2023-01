Tesla bị phạt hơn 2 triệu USD vì quảng cáo không đúng thực tế

TPO - Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc cho biết họ sẽ phạt Tesla 2,85 tỷ Won (2,2 triệu USD) vì không thông báo cho khách hàng về hiện tượng pin yếu khi nhiệt độ xuống thấp.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) tuyên bố Tesla đã phóng đại "phạm vi lái xe của ô tô trong một lần sạc, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chúng so với xe chạy xăng cũng như hiệu suất của bộ sạc Superchargers".

Trên thực tế, phạm vi hoạt động cung cấp trên của những chiếc Tesla giảm tới 50,5% trong thời tiết lạnh giá so với quảng cáo. Nhà sản xuất xe điện đến từ Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc trên.

Trên thực tế, trang chủ của Tesla đã cung cấp các mẹo lái xe vào mùa đông, chẳng hạn sử dụng điều hòa sơ bộ làm ấm xe từ lưới điện và theo dõi mức tiêu thụ thông qua ứng dụng năng lượng. Tuy nhiên, hãng xe không đề cập đến việc phương tiện bị hao hụt tầm hoạt động ở nhiệt độ dưới 0 độ C.

Vào năm 2021, Citizens United for Consumer Sovereignty, một nhóm nghiên cứu về người tiêu dùng Hàn Quốc chỉ ra phạm vi hoạt động của EV giảm tới 40% ở nhiệt độ lạnh. Trong đó, Tesla bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Một nghiên cứu năm 2020 về 4.200 xe điện tại Canada phát hiện hầu hết các mẫu EV đều có phạm vi hoạt động giảm trong thời tiết lạnh, chủ yếu là do phương tiện cần nguồn năng lượng để sưởi ấm người lái và hành khách. Ở nhiệt độ trên 20 độ C, EV thường hoạt động tốt hơn phạm vi đã quảng cáo, nhưng ở nhiệt độ âm 15 độ C, chúng chỉ chỉ đạt 54% phạm vi định mức.

Cùng với đó, câu chuyện hiệu suất xe điện bị yếu khi nhiệt độ hạ thấp không còn mới lạ. Tuy nhiên, EV vẫn rất phổ biến ở các thị trường như Na Uy, nơi mà 4/5 xe bán ra vào năm ngoái đều chạy bằng pin, dẫn đầu là Tesla.

Trong năm 2022, KFTC đã phạt nhà sản xuất ô tô Đức Mercedes-Benz và chi nhánh của hãng xe này tại Hàn Quốc 20,2 tỷ Won vì quảng cáo sai sự thật liên quan đến lượng khí thải của các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong.

Trần Đình