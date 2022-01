Tạo điều kiện nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam cùng thân nhân về nước

TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Công an TPHCM vừa là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, vừa là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự; bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.