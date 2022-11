Tăng Thanh Hà làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới

TPO - Ngày 4/11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ tại Philippines. Hiện tại, họ đã có 10 năm gắn bó.

Tối 5/11, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại nhà riêng ở TP.HCM. Buổi tiệc nhỏ tổ chức ngoài trời, được thiết kế thanh lịch, trang nhã và có sự góp mặt của người thân, một số bạn bè thân thiết.

Tăng Thanh Hà mặc đầm lụa trắng trễ vai trong khi Louis Nguyễn diện vest tối màu. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, Tăng Thanh Hà và chồng cùng chia sẻ về quãng thời gian 10 năm gắn bó.

Trước đó, trong kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà chia sẻ: "12 năm một mối tình. 9 năm chung một mái nhà, gia đình tăng trưởng đúng tiến độ! Thank you for everything you've done for me and our family, we are so blessed to have you! Love you! Happy 9th wedding anniversary to us!" (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em và gia đình nhỏ của chúng ta, thật may mắn khi có anh trong cuộc đời này. Yêu anh. Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của chúng ta!).

Ngày 4/11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ tại Philippines. Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình. Cuộc hôn nhân viên mãn của họ có 3 "trái ngọt" là bé Richard, Chloe và Mason. Tăng Thanh Hà thường khen ngợi sự tâm lý của chồng, Louis Nguyễn cũng tự hào mỗi khi khoe vợ trên trang cá nhân, anh khẳng định: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được mệnh danh là “Ngọc nữ màn ảnh Việt”. Nữ diễn viên ghi dấu với loạt phim Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế, Hương phù sa, Dốc Tình, Hàn Mặc Tử…

Ở tuổi 36, Tăng Thanh Hà vẫn thu hút bởi nhan sắc mặn mà. Cô khá kín tiếng về đời tư. Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày, món ăn gia đình, chơi cùng con…