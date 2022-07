Tăng cường an ninh trận SLNA gặp Hải Phòng trên sân Vinh

TPO - Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) vừa có văn bản về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu ngày 23/7 trên sân Vinh gửi vông ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ngày 23/7, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ hành quân vào Nghệ An gặp câu lạc bộ SLNA trong khuôn khổ vòng 9 giải bóng đá VĐQG V.League 2022. Theo đánh giá đây là trận đấu có tính chất căng thẳng cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Vinh. Theo thông báo của vâu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng, có 200 khán giả đăng ký vào sân Vinh để cổ vũ cho đội nhà. Ban tổ chức sân Vinh bố trí riêng tại cổng A5 và phát vé miễn phí cho cổ động viên vào sân. Ngoài ra, Ban tổ chức sân Vinh cũng sẽ bố trí lực lượng CSGT TP.Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ vào thành phố và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5. Lực lượng an ninh sẽ có cả nam và nữ để kiểm soát chặt từng người, dụng cụ cổ vũ, đồ thiết yếu khi vào cổng. Sau trận đấu, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe của cổ động viên Hải Phòng rời khỏi thành phố Vinh. Công an TP.Vinh sẽ bố trí lực lượng khoảng 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài. Đặc biệt là khu vực của CĐV Hải Phòng. SLNA và Hải Phòng là 2 đội bóng có lượng CĐV đông đảo và cổ vũ cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam. Trong những lần gặp nhau trước đây, CĐV giữa 2 đội cũng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là tháng 5/2008, sau trận hoà giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau khiến nhiều người bị thương. Cảnh Huệ