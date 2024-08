Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: 'Trên dưới một lòng, làm việc vì lương tâm trách nhiệm, danh dự là tất cả'

TPO - Phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực duy trì sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, làm việc vì lương tâm trách nhiệm, danh dự là tất cả, vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Sáng 20/8, tại Quảng Nam, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao quyết định của Bộ trưởng về điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho Đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam bày tỏ vinh dự khi được cấp trên tín nhiệm, tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông bày tỏ xúc động, vinh dự khi được làm việc tại Quảng Nam - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, mẹ VNAH trong đấu tranh giải phóng dân tộc; là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh; mảnh đất với văn hoá đa dạng, phong phú, nhiều khu du lịch đặc sắc nổi tiếng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cho rằng, Công an tỉnh Quảng Nam là tập thể đoàn kết vững mạnh, đã đạt những thành tựu rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh địa bàn, được Quân ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, nhân dân tin yêu, ủng hộ. Do vậy, được kế thừa tài sản vô giá đó chính là điều may mắn, động lực quan trọng để cá nhân tiếp tục phấn đấu, phát huy.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực học tập, rèn luyện kế thừa phát huy những kinh nghiệm, sớm nắm bắt, tiếp cận địa bàn cùng toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác.

Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo, cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự đoàn kết ủng hộ của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. "Đặc biệt là sự đoàn kết, ủng hộ của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Nam trên dưới một lòng, làm việc vì lương tâm trách nhiệm, danh dự là tất cả, vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.