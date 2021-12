Tạm giam nữ công nhân làm hồ sơ giả, trục lợi tiền bảo hiểm thất nghiệp

TPO - Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt giam một nữ công nhân may có hành vi làm giả hồ sơ, con dấu để trục lợi tiền trợ cấp thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) .

Ngày 8/12,Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Tuyết (41 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và Gian lận bảo hiểm thất nghiệp”.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, bà Tuyết nguyên là công nhân may được ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn với Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, địa điểm làm việc tại nhà máy Maxport 9 (trụ sở ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Đầu năm 2020, bà Tuyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, xin nghỉ việc tại công ty nên công ty nêu trên ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động đối nữ công nhân này.

Mặc dù biết trường hợp nghỉ việc của bản thân thuộc nhóm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của BHXH, nhưng Tuyết đã làm giả giấy tờ của Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam Chi nhánh Thái Bình để trục lợi bảo hiểm.

Cụ thể, Tuyết đã đến một cơ sở photocopy nhờ nhân viên in giả giấy tờ của công ty, rồi dùng con dấu, chữ ký giả áp vào số giấy tờ giả này để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và nộp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình.

Bằng thủ đoạn gian dối này, Trịnh Thị Tuyết đã chiếm đoạt được số tiền bảo hiểm khoảng hơn 30 triệu đồng.

Ngoài ra, lần theo dấu vết từ Trịnh Thị Tuyết, cơ quan điều tra đã xác định có một số đối tượng đồng phạm, giúp sức Tuyết. Các đối tượng này hiện đang bị điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.