Tài xế xe ôm bị sát hại gần biên giới

TPO - Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên 28 tuổi đã sát hại tài xế xe ôm tại khu vực vắng vẻ gần biên giới, nhưng thấy người tới nên đối tượng bỏ trốn khi chưa kịp lấy tài sản của nạn nhân.

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Hồ Minh Thuận (28 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, ngày 28/9, Công an huyện An Phú nhận được thông tin người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Th. (51 tuổi, trú huyện An Phú, An Giang) trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình), đoạn thuộc xã Khánh An, huyện An Phú. Đoạn đường này khá vắng, không có đèn đường, gần khu vực biên giới.

Thi thể ông Th. có nhiều vết đâm, thời điểm bị sát hại vào khoảng 21h30 ngày 27/9.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 28/9, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Thuận quanh co, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, Thuận đã thừa nhận là người ra tay sát hại ông Th.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Ky (xã Quốc Thái) để giết và cướp tài sản.

Thuận khai, do thiếu tiền nên đã có ý định đi cướp tài sản. Thuận mua dao và tối 27/9 đeo khẩu trang ra khu vực chợ Đồng Ky và gọi ông Nguyễn Văn Th. chở đến cầu Long Bình (xã Khánh An, huyện An Phú). Tới điểm đến, thấy khu vực vắng vẻ, Thuận nói ông Th. dừng xe để đi vệ sinh, rồi từ phía sau dùng dao đâm vào người tài xế. Ông Th. bỏ chạy, Thuận đuổi theo đâm thêm nhiều nhát, chỉ dừng tay khi ông Th. ngã gục xuống đường.

Lúc này, có một số xe máy chạy tới đoạn đường trên, nên Thuận bỏ chạy khi chưa kịp lấy tài sản của nạn nhân. Trên đường trốn, Thuận vứt dao và thay quần áo.