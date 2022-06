Tài xế xe Audi tông chết 3 người thừa nhận quá chén trong tiệc chia tay

Tính đến tháng 5/2022, Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho Công an xã, thị trấn trên toàn quốc; UBND các cấp cũng bố trí hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư cho Công an xã, thị trấn chính quy.