Tài xế dương tính SARS-CoV-2 khai gian để qua trạm kiểm dịch

TPO - Một tài xế về từ TP Hồ Chí Minh nhưng lại khai báo gian dối để qua trạm kiểm dịch. Tuy nhiên, khi người này đi khám răng tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan Nguyễn Ngọc Sơn (còn gọi là Tý, 38 tuổi, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi“Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khoảng 8h ngày 22/7, Sơn đến Bệnh viện Mắt –Tai, Mũi, Họng – Răng, Hàm, Mặt An Giang khám răng. Kết quả test nhanh và test RT-PCR phát hiện, Sơn dương tính với SARS--CoV-2. Tiến hành truy vếtvà test RT-PCR đối với mẹ ruột của Sơn sống chung nhà, bà này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ của Sơn ghi nhận, vào khoảng 7h ngày 5/7, tài xế này điều khiển xe ô tô tải, đi cùng Phương (phụ xế) từ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận cá.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Sơn và Phương đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Vĩnh Long, test nhanh COVID-19 để được qua trạm kiểm soát dịch. Tại đây, Phương bị giữ lại, còn Sơn có kết âm tính nên tiếp tục chạy xe đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận cá và chở về chợ Bình Điền, quận 8, TP Hồ Chí Minh để giao.

Trên đường đi, Sơn được nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Vĩnh Long, điện thoại cho biết phụ xế của Sơn có khả năng dương tính với SARS-CoV-2 và yêu cầu Sơn đến cơ sở y tế gần nhà khai báo y tế.

Sau khi giao cá xong, khoảng 9h ngày 6/7, Sơn điều khiển xe về đến khu vực ngã ba Lộ Tẻ (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), rồi điện cho chủ xe đến lấy xe.

Tiếp đó, tài xế này đi xe ôm đến Trạm kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống. Tại đây, Sơn khai báo y tế không trung thực để được qua trạm và đến Trung tâm y tế phường Mỹ Thới khai báo y tế từ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà từ ngày 6 - 19/7.

Đến ngày 22/7, Sơn đi khám răng và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.