Tai nạn trên Quốc lộ 1A, nhiều người trên xe khách bị thương

TPO - Xe khách giường nằm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, lúc đến địa bàn xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) thì xảy ra tai nạn làm nhiều hành khách bị thương.

Chiều 9/12, thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra của huyện này.

Khoảng 13h30 ngày 9/12, xe khách giường nằm BKS 74F-000.86 của nhà xe Quang Dũng do Đỗ Công Thương (SN 1977, trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Lúc đến Km791+300 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh), do trời mưa, đường trơn, xe mất lái va chạm với lan can đường, làm gãy lan can; xe lật nghiêng xuống lề đường bên phụ dẫn đến tai nạn giao thông. Trên xe có 14 người, trong đó nhà xe 4 người, hành khách 10 người.

Nhận được tin báo, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hải Lăng được điều động đến hiện trường để phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.Theo quan sát, tại hiện trường chiếc xe khách nằm bên vệ đường. Một đoạn dài dải hộ lan bằng sắt thép cùng đầu xe hư hỏng.

"Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người bị thương; số người còn lại được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, chỉ bị xây xát nhẹ, sức khỏe ổn định. Nguyên nhân ban đầu xác nhận do lái xe Đỗ Công Thương điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe Đỗ Công Thương: không", thượng tá Hoàng Văn Trung cho biết.