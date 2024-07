Tai nạn giao thông cả nước giảm số người chết, tăng số vụ và người bị thương

TPO - Sáng 12/7, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn tới công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2024 về cơ bản được bảo đảm. Ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65% so với cùng kỳ năm 2023; số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản.

Tuy nhiên, toàn quốc vẫn xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ (+15,58%), giảm 634 người chết (-10,61%), tăng 2.426 người bị thương (+34%).

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong những tháng cuối năm 2024.

Tham luận tại hội nghị, ông Trịnh Huy Triều - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, cho biết, trong 6 tháng năm 2024, Thanh Hóa xảy ra 478 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 175 người, làm bị thương 447 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số người chết (giảm 19 vụ, giảm 71 người chết); tai nạn giao thông đường thủy và ùn tắc giao thông không xảy ra.

Để duy trì ổn định tình hình trật tự ATGT trong quý III năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật ATGT đến người dân, các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, người lao động trong các nhà máy, khu công nghiệp và thanh thiếu niên, học sinh. Kiên quyết xử lý người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Mặc dù số người chết do tai nạn giao thông 6 tháng năm 2024 giảm, nhưng số vụ tai nạn và người bị thương lại gia tăng. Đây là một trong những gánh nặng cho xã hội rất lớn. Vì vậy, để kiềm chế tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục tập trung vào 3 nhóm giải pháp. Đó là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, quản lý lòng lề đường, hành lang giao thông; quản lý tốt phương tiện ngăn ngừa các lỗi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn; quan tâm ưu tiên kinh phí đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông...