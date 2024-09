Sự thật về chuyến bay 'hạ cánh hụt' xuống Nội Bài trong siêu bão

TPO - Trên mạng xã hội những ngày qua lan truyền mạnh hình ảnh về một chiếc máy bay của Vietnam Airlines loạng choạng và không thể hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội do mưa bão.

Khi siêu bão YAGI đổ bộ vào miền Bắc nước ta, nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những tác động của cơn bão, trong đó có một video quay tại sân bay Nội Bài ngày 6/9 thu hút sự chú ý.

Theo video này, chiếc máy bay của Vietnam Airlines bay loạng choạng, cố gắng đáp xuống đường băng sân bay Nội Bài nhưng bất thành. Sau pha "hạ cánh hụt", chiếc máy bay phải bay ngược lên bầu trời.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão YAGI, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đến/đi từ Nội Bài đã bị ảnh hưởng, cụ thể có 32 chuyến bay bị hoãn và 29 chuyến bay bị hủy.

"Trong mưa bão, yếu tố thời tiết bất lợi khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trong đó có chuyến bay xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Với những chuyến bay như vậy, phi công sẽ thực hiện bay vòng chờ thời tiết tiếp thu sau đó hạ cánh bình thường" - đại diện đơn vị quản lý, khai thác sân bay Nội Bài thông tin.

Theo vị đại diện, trong thời gian xảy ra bão, sân bay Nội Bài không ghi nhận trường hợp máy bay nào phải chuyển hướng sang sân bay khác, tất cả các máy bay đều cất cánh và hạ cánh an toàn. Tuy nhiên do mưa to, gió to, nhiều chuyến bay không hạ cánh đúng giờ.

Trên mạng xã hội, một người được cho là hành khách đi chuyến bay "hạ cánh hụt" do mưa bão bình luận dưới video: "Hơn 1 tiếng bay vòng vòng trên bầu trời không thể hạ cánh, tôi chưa bao giờ thấy chuyến đi dài như vậy".

Một người khác chia sẻ: "Đi trên chuyến bay rung rung lắc lắc hết hồn bà con ạ. Hạ cánh xuống sân bay thở dài vẫn còn sống".

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ước tính sơ bộ số chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão YAGI trên toàn quốc là 145 chuyến, trong đó số chuyến bay đi bị hủy khoảng 65 chuyến (39 chuyến nội địa và 26 chuyến quốc tế); số chuyến bay không tiếp nhận khoảng 80 chuyến (37 chuyến nội địa và 43 chuyến quốc tế).

Cục HKVN đã chỉ đạo phòng chức năng xem xét cấp phép bay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8/9 để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau cơn bão.

Tại một số sân bay trong phạm vi ảnh hưởng của bão Cục HKVN ghi nhận không có thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại về tài sản, trang thiết bị.

Tại sân bay Nội Bài, một số hàng rào thi công khu vực sân đỗ ô tô, tấm trần kỹ thuật cổng an ninh, hàng rào bên trong khu bay bị đổ, sập. Cảng đã triển khai công tác kiểm tra, rà soát và khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan để bảo đảm an toàn khai thác.

Tại sân bay Vân Đồn, hàng rào an ninh ngăn cách khu vực hạn chế, hàng rào ranh giới cảng hàng không bị đổ; một số tấm kính lớp trang trí bên ngoài Nhà ga hành khách bị rơi vỡ; mái kính bên ngoài nhà ga phía cầu cạn bị rơi vỡ. Tại khu vực Nhà ga quốc tế của sân bay Vân Đồn, lượng nước mưa tạt vào lớn khiến khu cách ly quốc tế tràn nước xuống các phòng thiết bị; hàng rào bao quanh Đài bị nghiêng và 1 đoạn tiếp giáp sân đỗ máy bay bị đổ.

Tại sân bay Cát Bi, cây tại khu vực nhà ga cũ bị đổ; một số tấm trần của nhà ga hàng hoá (nhà ga cũ) và phần bên nhà ga quốc tế bị bung ở phía trong; cửa kính của sảnh đến quốc tế bị vỡ, mạng viễn thông bị gián đoạn liên tục.

Các Cảng đã chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia ứng phó bão và mưa, lũ.