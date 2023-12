Sự cố tuột váy muốn quên nhất của sao nữ

TPO - Các ngôi sao Hàn Quốc luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là do tai nạn sân khấu hay stylist bất cẩn, không hiếm lần các ngôi sao rơi vào tình huống khó xử vì gặp sự cố trang phục hớ hênh trên sân khấu.

Nayeon (Twice)

Ngày 16/12, một tài khoản X (Twitter) đăng tải video ghi lại tình huống khó xử của Nayeon trong lần tái xuất sân khấu mới nhất. Trong video, người đẹp Twice đang nhảy cùng dàn vũ công bất ngờ chiếc váy đỏ bị kéo lên trên bụng, để lộ quần bảo hộ. Nayeon bình tĩnh xử lý sự cố trang phục và tiếp tục màn trình diễn nhưng chiếc váy vẫn không đủ độ dài để che chắn nội y.

Video thu hút 2,8 triệu lượt xem. Cư dân mạng nhận xét chiếc váy quá ngắn và không vừa vặn mới dẫn đến sự cố. Họ chỉ trích stylist chọn trang phục không phù hợp.

Joy (Red Velvet)

Tương tự Nayeon, Joy cũng bị hớ hênh trên sân khấu vì váy quá ngắn. Tại sự kiện Lazada Festival Concert ở Indonesia ngày 13/12, Joy mặc chiếc váy hai dây liền thân màu hồng bó sát cơ thể. Nếu ngồi một chỗ, bộ cánh giúp nữ thần tượng sinh năm 1996 tôn làn da trắng và vẻ ngoài dễ thương. Tuy nhiên, lúc thực hiện các động tác vũ đạo, nó bị kéo lên trên khiến quần bảo hộ lộ ra ngoài. Dù mặt tươi cười như không có chuyện gì, Joy phải liên tục kéo váy và trông mất tự nhiên. Cư dân mạng cũng đổ lỗi cho stylist trong trường hợp này.

Taemin (Shinee)

Trong sự kiện ở Indonesia, Joy không phải thần tượng duy nhất gặp phải tình huống trang phục “phản chủ”. Taemin bị bung cúc áo trong lúc thực hiện động tác vũ đạo gợi cảm. Thành viên Shinee bị ghi lại khoảnh khắc cười bối rối và dùng tay kéo vạt áo che thân trên.

Rosé (BlackPink)

Trong show diễn vào tháng 3, Rosé mặc chiếc váy đen cổ yếm khoe lưng trần nuột nà. Tuy nhiên, khuy cài ở cổ bung ra khiến cô suýt “lộ hàng” trước hàng chục nghìn khán giả. Sau đó, nam vũ công giúp đỡ cô cài lại cổ váy. Giọng ca chính của BlackPink vẫn tiếp tục biểu diễn, không hề bị gián đoạn.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem. Khán giả khen ngợi sự chuyên nghiệp của Rosé và nam vũ công.

Ahn Eun Jin

Tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh 2023 vào tháng 11, nữ diễn viên Ahn Eun Jin khoe vai trần gợi cảm với chiếc váy quây đính sequin màu bạc lấp lánh. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi chiếc váy bị tụt xuống và lộ ra hai miếng dán ngực. Ban đầu, ngôi sao Hospital Playlist không hay biết, vẫn vô tư tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Đến khi nhận ra điểm không đúng, cô được hai MC giúp đỡ che chắn để chỉnh lại váy.

Lisa (BlackPink)

Trong năm 2023, Lisa không ít lần bị chỉ trích vì mặc váy quá ngắn. Mặc cư dân mạng bàn tán, người đẹp Thái Lan không hề bị tác động và vẫn tiếp tục lựa chọn những bộ trang phục biểu diễn gợi cảm. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống chiếc áo crop-top bị tuột khóa, cô lại để lộ biểu cảm bối rối, phải tạm dừng biểu diễn để giữ áo không bị rơi ra trong lúc được Rosé hỗ trợ kéo khóa.

Jaemin (NCT)

Tại show diễn vào tháng 3, Jaemin mặc áo sơ mi màu bạc bóng cài cúc hờ hững. Tuy nhiên, sau một lúc nhảy múa hăng say, gần như toàn bộ cúc áo bị xổ ra hết khiến anh lộ nhiều da thịt hơn dự tính, thấy rõ cả dây đai đeo micro. Một thành viên khác trong nhóm thấy cảnh này đã trêu chọc nam thần tượng.

Hanni (NewJeans)

Trên sân khấu quảng bá ca khúc Ditto vào tháng 9, Hanni không may rơi vào tình cảnh “khó đỡ” khi đang nhảy mà bị rơi một bên giày. Cô vẫn cố bắt nhịp với các thành viên khác với chiếc giày còn lại nhưng không được mượt mà như trước. Cuối cùng, cô phải dừng lại lấy giày với biểu cảm bối rối. Người hâm mộ cho rằng Stylist chọn cho Hanni đôi giày rộng hơn chân.

Karina (aespa)

Những trường hợp của các ngôi sao trên gây khó xử nhưng không hiếm thấy. Trong khi đó, sự cố của Karina thực sự hi hữu. Cô không bị hớ hênh hay rơi giày nhưng lại lên sân khấu với chiếc kim may găm ở tay áo. Sau khi nhận thấy vật thể lạ, Karina lập tức vứt nó xuống sàn nên chưa xảy ra tình huống đáng tiếc nào. Sự bất cẩn này khiến stylist của aespa nhận vô số “gạch đá”.

Lee Youngji

Biểu diễn ở sân khấu ngoài trời gió to, nữ ca sĩ Lee Youngji suýt bị tốc váy. Người đẹp phải dùng tay giữ và co người lại để tránh hớ hênh. Cách xử lý sự cố của Youngji được cư dân mạng so sánh với khoảnh khắc để đời của Marilyn Monroe. Khán giả cũng thích thú khi cô bày ra biểu cảm hài hước.