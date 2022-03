STARBALM đồng hành cùng VĐV tại Stop and Run Marathon 2022

Stop and Run Marathon BTV là giải chạy lớn nhất của những người yêu bộ môn chạy bộ tại Bình Thuận. Trong năm 2022, các VĐV sẽ được chinh phục cung đường Bàu Trắng dọc biển đẹp bậc nhất Việt Nam với sự đồng hành của Starbalm - thương hiệu chăm sóc thể thao đến từ Hà Lan.

Trong ngày 28/3, gần 1.000 vận động viên tham gia các VĐV thi đấu nam và nữ có cự ly: 5 km - 10 km - 21 km - 42 km. Giải sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/4/2022 tại cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú thuộc địa bàn xã Hòa Thắng (Bắc Bình) và thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong).

Nhưng đường đến vinh quang luôn phải trải qua nhiều sóng gió. Các tuyến đường của Stop and Run Marathon BTV không chỉ mang vẻ đẹp tráng lệ của bãi biển cát trắng mà còn chất chứa nhiều khó khăn, thử thách. Trong thời gian giải đấu diễn ra, nhiều vận động viên đã phải đối mặt với tình trạng chuột rút, căng cơ, sốc nhiệt.... Thậm chí, phải nhờ đến sự trợ giúp y tế mới có thể tiếp tục hoàn thành đường chạy.

Để đảm bảo an toàn cho các VĐV tham gia giải đấu, BTC Stop And Sports cùng BTV chuẩn bị chu đáo khâu y tế, chăm sóc sức khỏe. Ngoài sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên y tế, VĐV tham gia Stop and Run Marathon 2022 còn nhận được sự hỗ trợ của Starbalm – Thương hiệu chăm sóc thể thao đến từ Hà Lan.

Với khả năng giảm đau, ngăn chấn thương lan rộng, phòng ngừa chuột rút hiệu quả, Starbalm đã giúp nhiều VĐV vượt qua thử thách để chạm đến vinh quang!

Starbalm - người bạn đồng hành tin cậy của vận động viên Thương hiệu Starbalm đến từ Hà Lan với các sản phẩm hỗ trợ vận động, giải quyết các vấn đề nhức mỏi cơ, gân, khớp. Sản phẩm được chiết xuất 100% thảo mộc thiên nhiên giúp bạn thoải mái vận động mà không lo chấn thương, đau nhức. Các sản phẩm chủ yếu được chia thành 2 dòng chính: ● Dòng làm nóng (màu đỏ): Thường được dùng trước khi thi đấu, chơi thể thao để thư giãn cơ bắp, tăng oxy đến các cơ.... ● Dòng làm lạnh (màu xanh): Chủ yếu được dùng trong hoặc sau khi chơi thể thao để chống sưng, ngăn chấn thương lan rộng, hỗ trợ điều trị các chấn thương nhẹ. Hơn nữa, các sản phẩm của Starbalm đã được Sở Y tế TP HCM công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A (số 180000441/PCBA ngày 13/2/2018). Vì vậy, vận động viên, người yêu thể thao có thể yên tâm sử dụng sản phẩm để bảo vệ bản thân!