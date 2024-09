Speak Up 2024: 'Ngôi nhà chung' của tài năng nhí năm nay có gì mới?

Sau 4 mùa thành công, Speak Up 2024 tiếp tục trở thành “ngôi nhà chung” hội tụ hàng ngàn tài năng nhí từ khắp mọi miền đất nước với nhiều bất ngờ mới.

Speak Up không chỉ là “đấu trường” tìm kiếm những bạn nhỏ xuất sắc tiếng Anh của Tổ chức giáo dục ILA mà còn là cơ hội cho các em tỏa sáng với tài năng độc đáo và bản lĩnh vượt trội. Có thể nói, đây chính là hành trình vượt ngàn chông gai của thế hệ trẻ đầy cá tính.

Đặc biệt, Speak Up 2024 sẽ còn bùng cháy hơn bao giờ hết với những bất ngờ mới dành cho các bạn nhỏ tài năng.

1. Cơ hội cho mọi bạn nhỏ trên cả nước

Không còn giới hạn chỉ học viên của ILA, Speak Up 2024 mở rộng cánh cửa chào đón tất cả các bạn nhỏ 8 – 16 tuổi yêu thích tiếng Anh ghi danh tham dự cuộc thi.

Thầy Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, giám khảo Speak Up 2023, chia sẻ: "Tôi tin rằng cuộc thi sẽ giúp học sinh trưởng thành hơn, học cách nói trước đám đông, tạo cơ hội thực hành tiếng Anh, thể hiện các kỹ năng và những lợi ích mà mình có thể mang lại cho cộng đồng và đất nước Việt Nam".

Đến với cuộc thi ấn tượng này, các bạn nhỏ yêu thích tiếng Anh sẽ được bước lên một tầm cao mới khi chinh phục các vòng thi đấu. Thử thách càng khó, người chơi càng giỏi!

2. Cách thức thi đấu hoàn toàn mới

Sau 4 mùa “chinh chiến”, Speak Up 2024 hứa hẹn mang đến hành trình “lột xác” ngoạn mục với cách thức thi đấu mới mẻ. Những vòng thi đấu gay cấn của mùa thi năm nay sẽ giúp các em vượt lên chính mình để trở thành phiên bản tuyệt vời nhất.

Thể lệ cuộc thi gồm 4 vòng tuyển chọn hàng ngàn thí sinh ưu tú đến từ khắp mọi miền tổ quốc:

● Vòng 1 - Tuyển chọn hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ tham dự và làm bài dự thi trực tuyến.

● Vòng 2 - Casting toàn quốc: Top 600 thí sinh (300 thí sinh mỗi bảng) vượt qua vòng 1 sẽ tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp với Ban giám khảo.

● Vòng bán kết toàn quốc: Top 32 thí sinh (16 thí sinh mỗi bảng) vượt qua vòng 2 sẽ tham gia kỳ tập huấn nâng cấp kỹ năng cùng chuyên gia và tích lũy thành tích cá nhân thông qua các thử thách suốt kỳ tập huấn.

● Vòng chung kết toàn quốc: Top 12 thí sinh (6 thí sinh mỗi bảng) xếp hạng cao nhất sau vòng bán kết sẽ tham gia thi vòng chung kết tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Đồng hành cùng các chuyên gia hàng đầu

Các thí sinh sẽ được học hỏi và rèn luyện từ những chuyên gia hàng đầu thuộc các lĩnh vực, giúp các em khai phá mọi tiềm năng của bản thân. Đây chính là một trong những điểm khác biệt ấn tượng của cuộc thi.

Với kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các chuyên gia sẽ trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời giúp các bạn nhỏ chinh phục thử thách dễ dàng hơn. Cuộc hành trình tiến đến vinh quang đầy ắp chông gai, nhưng các em không hề cô đơn!

4. Giải thưởng “siêu khủng”

Tổng giá trị giải thưởng hơn nửa tỷ đồng, gồm những chuyến du học hè giá trị, sẽ là phần quà xứng đáng cho những bạn nhỏ chiến thắng.

Trải qua 4 vòng thi đấu, 12 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ tranh tài để tìm ra gương mặt xứng đáng cho các giải thưởng hấp dẫn của 2 bảng:

● Bảng Super Juniors: 1 GIẢI NHẤT trị giá 150 triệu (Chuyến du học hè tại Singapore & Malaysia & học bổng học tại ILA); 1 GIẢI NHÌ trị giá 58 triệu (Apple iPad Mini 6 & học bổng học tại ILA); 1 GIẢI BA trị giá 51 triệu (Tai nghe bluetooth Sony & học bổng học tại ILA); 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH trị giá 16 triệu (Thẻ quà tặng cao cấp 5 triệu & học bổng 50% khóa học tại ILA).

● Bảng Smart Teens: 1 GIẢI NHẤT trị giá 190 triệu (Chuyến du học hè tại Úc & học bổng học tại ILA); 1 GIẢI NHÌ trị giá 58 triệu (Apple iPad Mini 6 & học bổng học tại ILA); 1 GIẢI BA trị giá 47 triệu (Tai nghe bluetooth Sony & học bổng học tại ILA); 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH trị giá 16 triệu (Thẻ quà tặng cao cấp 5 triệu & học bổng 50% khóa học tại ILA).

Đặng Quang Huy, Quán quân Bảng Smart Teens 2023, nhắn nhủ với các thí sinh mùa Speak Up 2024: "Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, cảm nhận bầu không khí của cuộc thi mà bạn có thể tham gia trong tương lai. Hãy can đảm và tự tin phát biểu trước đông đảo khán giả. Đừng sợ bất cứ điều gì. Chỉ cần tin vào bản thân và bạn có thể làm được".

Niềm tin vào bản thân chính là sức mạnh bền bỉ nhất, thúc đẩy thế hệ trẻ luôn tiến về phía trước, bất chấp mọi khó khăn của một thời đại luôn biến động không ngừng. Khi đã chinh phục được các thử thách của Speak Up 2024, các em sẽ thật sự “lột xác” thành một phiên bản trưởng thành và mạnh mẽ hơn!

Speak Up 2024 diễn ra từ 5/9/2024 đến tháng 1/2025. Mời ba mẹ và các em đăng ký tham dự vòng 1 tại link: https://speakup.ila.edu.vn/vong-1