Sơn Tùng thổi sức nóng vào Vpop

TPO - Sơn Tùng M-TP thông báo trở lại bằng MV "Đừng làm trái tim anh đâu", ra mắt vào tối 8/6. Sản phẩm sắp tới của giọng ca quê Thái Bình được dự đoán lại độc tôn Vpop.

Tối 29/5, Sơn Tùng tung teaser cho sản phẩm Đừng làm trái tim anh đau. Đoạn video ngắn, hé lộ một số phân cảnh trong MV mới của Sơn Tùng hút hơn 70.000 lượt xem sau một tiếng, cùng hơn 3.000 lượt bình luận từ cộng đồng YouTube. Con số này chứng minh cho sức hút vượt trội của giọng ca quê Thái Bình ở thị trường nhạc Việt hiện tại.

Trước đó, chuỗi bài thông báo của Sơn Tùng về dự án Đừng làm trái tim anh đau hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên fanpage. Như mọi khi, hình ảnh mới của giọng ca sinh năm 1994 nhanh chóng gây sốt, tạo nhiều "trend" ở các nền tảng mạng xã hội.

Sự trở lại của Sơn Tùng giúp Vpop sôi sục trở lại sau 2 tháng tẻ nhạt. Hơn 2 tháng trước, chính Sơn Tùng tạo cơn sốt đầu tiên của nhạc Việt trong năm 2024 với MV Chúng ta của tương lai. Nam ca sĩ tung MV cùng thời điểm với nhiều đối thủ nặng ký của thị trường, nổi bật là Bích Phương và Suboi, song vẫn tạo ra sức ảnh hưởng vượt trội.

MV Chúng ta của tương lai dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành trong 37 ngày liên tiếp. Đây là MV có lượt xem cao nhất của Vpop trên YouTube, tính từ đầu năm 2024.

Vị thế của Sơn Tùng đã có giai đoạn lung lay, khi vướng liên tiếp 2 sản phẩm thất bại. MV There No One At All của nam ca sĩ bị gỡ vì có hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, Sơn Tùng tung MV Making My Way nhưng hiệu ứng thu về giảm mạnh. Một loạt nghệ sĩ "gen Z" như MCK, Tlinh, Hieuthuhai và Wren Evans trỗi dậy mạnh mẽ, vượt qua Sơn Tùng về thành tích nhạc số trên Spotify và YouTube trong năm 2023.

Thế nhưng, dấu mốc MV Chúng ta của tương lai chứng minh Sơn Tùng vẫn là thế lực. Một khi giọng ca sinh năm 1994 từ bỏ tiếng Anh, viết ca khúc tiếng Việt, âm nhạc của anh vẫn được khán giả đón nhận và có tính nghe lại lớn nhất ở Vpop.