So sánh 2 phương pháp phẫu thuật khúc xạ ReLEx SMILE và SMILE pro

VISUMAX 500 với phương pháp mổ ReLEx SMILE và VISUMAX 800 với phương pháp mổ SMILE pro đều là thế hệ máy Laser Femtosecond, hay còn được gọi là phương pháp phẫu thuật khúc xạ đường mổ nhỏ không sử dụng dao, thay vào đó sử dụng những xung laser siêu ngắn tạo mặt cắt nhẵn. Đây là bước tiến mới trong quá trình phẫu thuật khúc xạ giúp loại bỏ biến chứng về vạt giác mạc.

Cả 2 phương pháp này đều có khả năng điều trị tới 10 độ cận và 5 độ loạn, quá trình phẫu thuật có độ chính xác cao và gần như không để lại biến chứng. Tuy nhiên, công nghệ ra sau chắc chắn sẽ được cập nhật thêm nhiều tính năng mà công nghệ ra trước chưa có.

Thời gian laser ở SMILE pro rút ngắn gần 3 lần so với ReLEx SMILE

Nếu ReLEx SMILE từng là bước đột phá trong phẫu thuật tật khúc xạ khi thời gian laser chỉ mất 23 giây/mắt thì SMILE pro còn mang đến điều đáng kinh ngạc hơn khi rút ngắn thời gian chỉ còn 8 giây/mắt.

Ths.Bs Đặng Thị Như Quỳnh, PGĐ, Trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Mắt Quốc tế DND so sánh hai phương pháp: “Nếu bạn từng phẫu thuật ReLEx SMILE và trải nghiệm cảm giác ở trong phòng vô trùng bạn sẽ thấy 23 giây dài vô tận. Bên cạnh đó, kỹ thuật viên sẽ đếm ngược thời gian theo từng 5 giây một lần (23, 20, 15, 10, 5) để bệnh nhân biết được quá trình laser của mình đến đâu và tập trung nhìn vào đèn định thị. Khi chuyển sang phương pháp SMILE pro với thời gian chỉ còn 8 giây sẽ mang lại cảm giác ngoài sức tưởng tưởng. Bởi bạn thấy đấy, chỉ hai lần đếm thôi là xong rồi! Vậy nên, thời gian rút ngắn sẽ giúp việc hợp tác của bệnh nhân trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là những bệnh nhân dễ căng thẳng.

Smile pro cập nhật thêm các tính năng mới

Smile pro là một bước tiến rất lớn giúp bệnh nhân loạn thị đạt được chất lượng thị giác tối đa sau phẫu thuật nhờ tính năng mới OcuLign®, tính năng này giúp bác sĩ dễ dàng xoay chỉnh đầu laser theo trục loạn thị trên mắt của bệnh nhân.

Ngoài xoay đầu laser, SMILE pro còn nhận diện chính xác chuyển động của mắt quanh trục với công nghệ độc quyền CentraLign®. Công nghệ này giúp tự động định tâm mắt, đem lại kết quả điều trị chính xác.

VISUMAX 500 của ReLEx Smile hình phi thuyền, VISUMAX 800 của SMILE pro có cánh tay robot thân thiện

VISUMAX 500 mang thiết kế vòm hình phi thuyền, đây là kiểu thiết kế khá phổ biến trong y học. Theo đó, bệnh nhân phẫu thuật ReLEx Smile sẽ nằm trên giường sau đó giường được di chuyển tiến dần vào máy phẫu thuật.

Khác với VISUMAX 500, hãng Carl Zeiss đã thiết kế VISUMAX 800 theo xu hướng thân thiện với cánh tay “Smart Robotic Assistance”. Với kiểu thiết kế này, sau khi bệnh nhân thoải mái ổn định trên giường phẫu thuật thì bác sĩ mới điều chỉnh cánh tay robot vào đúng vị trí để bắt đầu thực hiện các thao tác, giúp cả bệnh nhân và bác sĩ đều có trải nghiệm thoải mái.

Ngoài đề cao tính năng ưu việt của SMILE pro, Bác sĩ Quỳnh còn đặc biệt lưu tâm đến vai trò quan trọng của phẫu thuật viên trong điều trị khúc xạ: “Phương châm của DND là luôn đi đầu trong việc cập nhật công nghệ để bệnh nhân được thụ hưởng phương pháp điều trị tốt và hiện đại nhất. Tuy nhiên, ngoài công nghệ thì còn một yếu tố quan trọng hơn cả đó là phẫu thuật viên. Một người phẫu thuật viên giỏi không đơn giản chỉ là người thực hiện được ca phẫu thuật thành công mà phải là người ra quyết định và xử lý được tất cả các tình huống phức tạp có thể diễn ra trong cuộc mổ.” - BS Quỳnh nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, các phẫu thuật viên đã có tay nghề nhiều năm điều trị tật khúc xạ, trong đó Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng đã phẫu thuật khúc xạ từ năm 2000. Đầu năm 2023, Bệnh viện vinh dự nhận giải "Bệnh viện phẫu thuật ReLEx SMILE nhiều nhất tại Việt Nam" do Tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức trao tặng. Đến nay cũng tròn 10 năm DND đưa SMILE vào phẫu thuật khúc xạ./.

