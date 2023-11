Singapore nới lỏng điều kiện lắp đặt bộ sạc xe điện tại các tòa chung cư

Luật hóa việc trang bị hạ tầng sạc điện, nới lỏng các điều kiện thực hiện và tài trợ thêm chi phí lắp đặt, Chính phủ Singapore đang tăng tốc trong việc “phủ sóng” trạm sạc tại các tòa chung cư, tiến tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn xe xăng vào năm 2040.

The Straits Times dẫn số liệu từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore cho biết, tính đến tháng 8/2023, đã có 578 bộ sạc xe điện được lắp đặt tại 212 chung cư nhờ nguồn tài trợ của Chương trình Phát triển Trạm sạc. Trước đó, vào tháng 3, số lượng bộ sạc mới chỉ đạt 267 tại 107 chung cư.

Cũng theo nhật báo lớn nhất Singapore, tính đến tháng 8, đã có 28,9% ngân sách dành cho việc tài trợ lắp đặt 2.000 bộ sạc được giải ngân. Việc đăng ký bắt đầu từ tháng 7/2021 và kéo dài đến 31/12/2025. Dự kiến, sẽ có thêm nhiều công ty tham gia lĩnh vực này hơn sau khi luật mới nới lỏng các điều kiện lắp đặt bộ sạc xe điện tại các tòa căn hộ chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, theo quy định có hiệu lực thi hành từ cuối năm 2023, việc lắp đặt bộ sạc xe điện tại chung cư sẽ chỉ cần 50% ý kiến đồng thuận của cư dân so với tỷ lệ 90% hiện nay. Đây là một thay đổi quan trọng trong Đạo luật Xe điện được Quốc hội Singapore thông qua vào năm 2022.

Đáng chú ý, Đạo luật Xe điện cũng yêu cầu các tòa nhà mới và những tòa nhà đang cải tạo phải trang bị tối thiểu 1 điểm sạc xe điện cho mỗi 25 vị trí đỗ, đồng thời phải đảm bảo đủ nguồn điện để sẵn sàng cho nhiều bộ sạc hơn ở Singapore trong tương lai.

Kigo, một trong những đơn vị vận hành hệ thống sạc xe điện tại các chung cư, cho biết so với năm ngoái, số lượng đề xuất lắp đặt đã tăng 20%. Tuy nhiên, khi mang ra bỏ phiếu thì xảy ra tình huống đề xuất không đạt tỷ lệ đồng thuận 90% cần thiết, đôi khi chỉ do thiếu một phiếu duy nhất.

Ông Dean Cher, người đứng đầu Bộ phận Di chuyển tại SP Group, một nhà cung cấp dịch vụ sạc xe điện khác ở Singapore, tin tưởng: “Các điều kiện sẽ được nới lỏng với luật sửa đổi, khi đó, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đề xuất được thông qua hơn”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Charge+ Goh Chee Kiong cho hay công ty của ông nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn dành cho hệ thống trạm sạc khi xe điện trở nên quen thuộc hơn với cả cư dân cũng như các ban quản lý chung cư.

Sức nóng của xu hướng điện hóa cũng khiến các doanh nghiệp xăng dầu không thể đứng ngoài cuộc. Sinopec, doanh nghiệp xăng dầu nhỏ nhất tại Singapore, đang chuẩn bị triển khai chính thức dịch vụ sạc xe điện tại 3 trạm xăng của mình. Hiện, đã có 5 điểm sạc hoạt động tại các trạm của nhà cung cấp này.

Theo The Straits Times, tính đến cuối tháng 8/2023, Singapore có 9.454 ô tô điện tư nhân, tăng 44,8% so với 6.531 phương tiện vào cuối năm 2022. Theo lộ trình do Chính phủ đặt ra, đảo quốc sư tử sẽ loại bỏ dần xe sử dụng động cơ đốt trong để đến năm 2040, toàn bộ phương tiện giao thông tại đây sẽ chạy bằng năng lượng sạch.

Để tăng tốc chiến lược điện hóa di chuyển, Singapore đã công bố hàng loạt giải pháp mạnh nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện thân thiện môi trường cũng như phát triển hạ tầng cho xe điện. Đạo luật Xe điện có hiệu lực từ cuối năm nay là một trong số những nỗ lực đó.

Singapore đặt mục tiêu triển khai 60.000 điểm sạc xe điện trên khắp cả nước vào năm 2030, trong đó 40.000 điểm sẽ được lắp đặt ở các bãi đỗ xe công cộng và 20.000 điểm ở các cơ sở tư nhân.