Singapore giật cơ hội đi tiếp từ tay Campuchia

TPO - Với cách đá hợp lý, Singapore đã làm chùn chân các tiền đạo sắc bén của U23 Campuchia, qua đó giành chiến thắng 1-0. Ba điểm cực kỳ quan trọng này đã thắp lên hy vọng đi tiếp cho Singapore, trong khi đó Campuchia đang khép lại cánh cửa bán kết bởi 2 đối thủ sắp tới của họ là rất mạnh.

Vào trận với nhiệm vụ buộc phải thắng, song những điểm yếu trong cách vận hành lối chơi đã không thể giúp U23 Singapore có thể gây ra nhiều sức ép lên khung thành đối thủ. Trái ngược lại, nhờ các cầu thủ tấn công giàu tốc độ, chơi với nhau ăn ý, U23 Campuchia luôn thường trực đe dọa khung thành đối phương.

Phút thứ 9, Campuchia suýt mở tỷ số khi Chanthea có bóng trong tư thế không bị kèm. Tiếc rằng cú đá của anh đi vọt xà, lỡ cơ hội làm tung lưới U23 Singapore. Các cầu thủ Campuchia sau đó gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương.

Chỉ 5 phút sau, chủ công Chanthea lại được trao cơ hội thuận lợi. Nhưng vẫn là pha dứt điểm đưa bóng đi cao hơn khung thành. Campuchia vẫn cho thấy được sự biến hóa trong lối chơi và sự... lơi lỏng trong khâu phòng ngự. Và điều đó đã trao cho Singapore những cơ hội hiếm hoi, dù thế trận họ tạo ra là không chủ động.

Điển hình như cơ hội vào phút 18, khi Glenn Kweh đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm, bóng không qua được thủ môn Kim Huy nhưng pha dứt điểm bồi sau đó của Nicky Melvin lại đi không chính xác.

Đây chính là lời cảnh báo có sức nặng với lối chơi còn khá vô tư của U23 Campuchia. Trong khi đó, Singapore bắt đầu tự tin hơn, các pha dàn xếp tấn công cũng có đường nét và ý tưởng hơn.

Và điều gì đến cũng phải đến. Sau tình huống Nur Adam bỏ lỡ vào phút 27, Singapore đã có bàn thắng dẫn trước. Phút 35, hai cầu thủ áo xanh phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải. Bóng được tạt vào vừa tầm cho Akbar bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Huy.

Trong suốt pha phối hợp này, các hậu vệ Campuchia hầu như chỉ có thể nhìn đối phương lên bóng mà không có bất cứ pha can thiệp nào. Sự non nớt ở khâu phòng ngự đã làm khổ họ.

Trong khi đó, bàn thua này cũng khiến các cầu thủ tấn công của Campuchia mất đi tự tin. Cộng với cách đá phòng ngự chắc chắn của đối thủ, Campuchia đã không còn gây ra nhiều khó khăn như trước.

Những gì Campuchia có thể làm là tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 43. Thế bế tắc của họ tiếp diễn ở hiệp 2. Thời tiết nắng nóng cũng làm cho thể lực của hai đội giảm sút nhanh chóng.

Khi bóng sống không thể phát huy hiệu quả, Campuchia đành đặt niềm tin vào các pha bóng cố định. Họ suýt thành công khi phút 60, Lim Pisoth đá phạt từ cánh phải, Choun Chanchav áp sát đánh đầu đi thẳng vào cột dọc khung thành.

Vừa kém duyên, vừa kém may, Campuchia thực sự có lý do để tiếc nuối nếu như không có điểm ở trận này. Nhưng ngay sau đó, thực tế là may mắn đã ủng hộ họ. Trong một pha phản công, Singapore đã làm rất tốt. Bóng được đưa vào vòng cấm cho số 19 Stewart dứt điểm vào lưới trống. Nhưng cú đệm lòng của cầu thủ này lại... đi ra ngoài trong sự tiếc nuối đến giận dữ của HLV Narzi.

15 phút cuối, Singapore tập trung số đông ở khung thành với ưu tiên bảo vệ thành quả. Cách bố trí này khiến Campuchia gặp khó. Nhưng trong những cơ hội hiếm hoi thì họ lại bỏ lỡ. Điển hình như phút 78, Ky Rina đã xử lý kỹ thuật rồi tạt vào từ cánh phải để Sa Ty bắt volley. Tuy nhiên, thủ thành kỳ cựu Zaiful vẫn phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, Campuchia thua trận, bị chính Singapore vượt mặt trên BXH. Với 3 điểm quan trọng này, đội bóng đảo quốc sư tử đã có 4 điểm, nuôi hy vọng vào bán kết, trong khi đó trước mắt U23 Campuchia là 2 thử thách cực đại và nhiều khả năng họ sẽ không thể tái lập thành tích tốp 4 như tại SEA Games 2019.