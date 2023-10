Showbiz 9/10: MC Mù Tạt muốn khóc khi dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23

TPO - MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) chia sẻ sau gần 10 năm đi làm, chưa bao giờ trước và trong lúc cầm micro dẫn cô lại muốn khóc như với chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23.

Chiều 9/10, MC Mù Tạt đăng tải đoạn tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và Á quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 Nguyễn Trọng Thành trên trang cá nhân. Theo đó, Trọng Thành gửi lời chào và cảm ơn Mù Tạt đã mang đến cho mình những cảm xúc đặc biệt trong trận chung kết.

“Em đứng trên đó vẫn luôn tin rằng ở nhà có những người đang cổ vũ và đặc biệt em tin chị là người biết hoạt náo đúng lúc. Dù kết quả có không được như mong đợi cũng như em không thể đem niềm vui trọn vẹn về với điểm cầu của mình, em vẫn muốn dành lời cảm ơn chân thành với những gì chị đã làm để cổ vũ cho em hết mình ngày hôm đó. Em mong được gặp chị một ngày gần nhất”, Trọng Thành gửi lời nhắn tới MC Mù Tạt.

Trước đó, Mù Tạt phụ trách điểm cầu THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Cô có cảm xúc đặc biệt khi hòa chung không khí cổ vũ cuồng nhiệt tại đây. Theo Mù Tạt, sau gần 10 năm gắn bó với công việc MC, chưa bao giờ trước và trong lúc cầm mic dẫn cô lại muốn khóc như thế.

“Dù thế nào thì em đã làm quá tốt. Tự hào về em. Chúc mừng cả 4 nhà leo núi”, Mù Tạt chia sẻ.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 diễn ra ngày 8/10 với chiến thắng chung cuộc thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa). Thí sinh Nguyễn Trọng Thành giành vị trí á quân với cách biệt chỉ là 5 điểm.

MC Đức Bảo nói về phần dẫn gây tranh cãi ở Vietnam idol

Live show 5 của chương trình Vietnam Idol 2023 diễn ra tối 7/10 thu hút với màn cứu thí sinh Hồ Võ Thanh Thảo (Muội). Bên cạnh những ý kiến, bình luận về phong độ giọng hát của Thanh Thảo, phần dẫn của MC Đức Bảo cũng là chủ đề gây tranh cãi.

Chia sẻ với Tiền Phong, MC Đức Bảo cho biết thông tin nói anh không hỏi người xem tại trường quay rằng cái tên nào được đi tiếp mà làm điều ngược lại là chưa chính xác.

“Tôi dẫn nguyên văn là: ‘Quý vị thấy ai sẽ là người an toàn? Ai là người phải dừng lại?’. Có thể một số khán giả xem không kỹ, nghe được câu sau, không nghe thấy câu trước nên dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi”, MC Đức Bảo lý giải.

Biểu cảm gây chú ý của Trấn Thành khi nhận giải ở Liên hoan phim Hàn Quốc

Tối 8/10, ê-kíp chương trình Hành trình kỳ thú (Let's feast Vietnam) cùng Trấn Thành, Hari Won, Hoa hậu Thùy Tiên có mặt tại Hàn Quốc tham dự lễ trao giải Asia Contents Awards & Global OTT Awards. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan.

Chương trình Hành trình kỳ thú (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) được xướng tên ở hạng mục Chương trình thực tế và tạp kỹ hay nhất. Ê-kíp Việt Nam, trong đó có Trấn Thành bày tỏ sự vui mừng khi lên nhận giải. Khoảnh khắc Trấn Thành biểu cảm hài hước trước ống kính đăng trên fanpage Hành trình kỳ thú nhận nhiều sự chú ý.

Khán giả phản ứng với video buông tay lái xe do Ngọc Trinh đăng tải

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp công an phường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xác minh video do Ngọc Trinh đăng tải về việc cô nằm trên môtô phân khối lớn cũng như video một cô gái đứng buông tay khi đang điều khiển xe.

Ngày 8/10, Ngọc Trinh chia sẻ video xác nhận mình trình diễn trên môtô và xảy ra tai nạn.

Cô viết: “Khỏi đồn đoán nữa, tôi té thiệt. Có sức chơi có sức chịu”. Theo video Ngọc Trinh, cô xác định chơi môtô là chấp nhận ngã. “Bắt đầu tập chơi bất kỳ bộ môn nào cũng có va vấp, tai nạn để mình rút kinh nghiệm và giỏi hơn. Cái giá tôi phải trả cho lần này hơi đắt. Bữa đó tôi bắt thầy tập cho tôi một số tư thế nâng cao, biểu diễn trên xe”, Ngọc Trinh nói.

Ngọc Trinh mô tả cô muốn nằm và ngồi một bên khi lái xe. Tuy nhiên, Ngọc Trinh có quyết định táo bạo khi không mặc đồ bảo hộ và thực hiện các động tác khó dẫn đến tai nạn.

Con trai 'Đát Kỷ' đột ngột qua đời ở tuổi 30

Ngày 8/10, Sina đưa tin Cao Lạc Nam, con trai của nữ diễn viên Phó Nghệ Vỹ, qua đời ở tuổi 30. Theo những người bạn thân cùng lớp Cao Lạc Nam ở Bắc Kinh, đám tang của anh đã được lo toan chu tất. Phó Nghệ Vỹ cùng người thân, bạn bè nói lời vĩnh biệt Cao Lạc Nam trong nước mắt. Đến thời điểm này, gia đình không tiết lộ lý do Cao Lạc Nam qua đời.

Cao Lạc Nam bước chân vào giới nghệ thuật từ nhỏ, đi theo con đường diễn xuất của mẹ. Năm 14 tuổi, anh từng đóng trong tác phẩm Emergency Link của đạo diễn Quản Hồ. Nam diễn viên được nhận xét là người sống tình cảm, hiếu thảo. Năm 2016, khi Phó Nghệ Vỹ bị bắt giam và tố giác sử dụng ma túy, anh đã thay mặt mẹ đứng ra xin lỗi công chúng.