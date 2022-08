Showbiz 31/8: Diễm Hương đáp trả khi bị mỉa mai ‘vợ chồng diễn viên chỉ giỏi làm màu’

TPO - Cặp đôi nghệ sĩ Diễm Hương- Hồng Quang đang thu hút khá nhiều sự quan tâm khi cả hai đang góp mặt trong các dự án “Đấu trí” và “Ga-ra hạnh phúc”. Dù Diễm Hương và Hồng Quang đang cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng vẫn không tránh khỏi những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng.

Diễm Hương đáp trả khi bị mỉa mai ‘vợ chồng diễn viên chỉ giỏi làm màu’

Trên trang cá nhân, Diễm Hương thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi đọc được những bình luận ác ý của một số cư dân mạng. Cô viết: “Đợt này em hay vô tình đọc được những bình luận ác ý như: “Rồi xem ở được với nhau đến bao giờ?” hay là: “Vợ chồng diễn viên chỉ giỏi làm màu chứ chả mấy mà tan”. Em xin thưa với các bác chứ, bọn em sống được với nhau đến bây giờ là cả một công trình nghệ thuật tương đương căn chung cư chục tầng ấy. Tầm này mà phá đi thật sự là em hơi lười ý”. Chia sẻ thêm, Diễm Hương cho biết, điều khiến cô tự hào nhất ở ông xã Hồng Quang là anh là một người chu đáo và là người tốt. “Anh ấy không chỉ chu đáo với người nhà thôi đâu mà chu đáo với tất cả mọi người xung quanh”- Diễm Hương nói.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia: Đã có hình thức kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho Tiền Phong biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với việc giảng viên Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép đơn vị. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là giảng viên bộ môn Đàn Bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đã tự ý đi nước ngoài không xin phép từ 17/6-6/8/2022, đồng thời phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận.

NSƯT Thu Huyền chia sẻ khi thay NSND Quốc Anh lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội

Hôm qua (30/8), NSND Quốc Anh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, đồng thời, NSƯT Thu Huyền cũng là người được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội. Chia sẻ với PV Tiền Phong, NSƯT Thu Huyền bộc bạch: "Anh Quốc Anh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của sân khấu chèo. Tài năng của anh được chứng minh và thể hiện bằng sự ghi nhận, yêu mến của khán giả. Anh cống hiến cho nghệ thuật chèo nói chung và Nhà hát Chèo Hà Nội nói riêng. Trong những năm lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội, anh vô cùng tâm huyết để đưa nghệ thuật chèo đến với khán giả, tâm huyết với nghề và sống tình cảm với anh em của nhà hát. Dưới thời lãnh đạo của anh, nhà hát xây dựng được rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, giữ vững được thương hiệu riêng của Nhà hát Chèo Hà Nội".

Thu Quỳnh thừa nhận quá khứ '3 năm trượt dài'

Nhìn thẳng vào sai lầm của mình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, ngay cả với người có vẻ sắt đá như My sói Thu Quỳnh. "3 năm trượt dài" từng khiến nữ chính "Về nhà đi con" suýt nữa đã từ bỏ nghề diễn. "Năm thứ 3 đại học, tôi nhận lời mời cùng một lúc 2 vai phim truyền hình. Với tham vọng của tuổi trẻ, tôi nhận cả 2 vai cùng một thời điểm. Tôi rất chăm chỉ - vừa đi học, vừa đi quay cả 2 phim. Sau thời điểm đó, tôi thấy mình chăm chỉ mà kết quả nhận được không như mong muốn. Khi phim lên sóng, tôi nhận thấy chất lượng cả hai vai đều không tốt. Việc học sau thời điểm đó cũng lao đao vì tôi không thể đảm bảo số tiết…"

Hồng Diễm - Việt Anh nên đôi trong phim mới?

Kể từ sau Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm mới bắt tay làm dự án phim khác. Nữ diễn viên không giấu được sự lo lắng và hồi hộp khi sắp được gặp lại khán giả trên sóng truyền hình. Được biết, Hồng Diễm sẽ đảm nhận vai luật sư. Tạo hình trong phim được nữ diễn viên tiết lộ trên trang cá nhân. Cô trở lại với hình ảnh dịu dàng, nữ tính khi kết hợp cùng các bộ váy trang nhã, thanh lịch. Dù không có sự đổi khác về tạo hình nhưng khán giả hy vọng sẽ được thấy màu sắc diễn xuất mới của Hồng Diễm.

Diễn viên 'Tam giác nỗi buồn' đột ngột qua đời ở tuổi 32

Charlbi Dean, nữ diễn viên của 'Triangle of Sadness' - phim vừa giành Cành cọ vàng tại Cannes 2022 đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Người đại diện của nữ diễn viên chia sẻ với TMZ rằng Charlbi Dean đã qua đời vào ngày 29/8 tại New York sau cơn bạo bệnh bất ngờ. Tuy nhiên việc nữ diễn viên mắc bệnh gì vẫn chưa được tiết lộ. Thông tin khiến người hâm mộ rất sốc bởi Charlbi Dean còn quá trẻ và cách đây vài ngày cô còn đăng loạt ảnh làm mẫu trên Instagram hơn 217 nghìn lượt theo dõi và không hề có dấu hiệu bất thường. Nhiều người đã vào trang cá nhân của Charlbi Dean để lại bình luận thương tiếc người đẹp đã qua đời quá sớm và mong cô an nghỉ.

Châu Tấn bị trêu ghẹo trên truyền hình vì yêu bạn trai kém 13 tuổi

Tối 30/8, Châu Tấn tham gia chương trình trò chuyện trên truyền hình của MC kiêm diễn viên hài Lý Đản. Trong chương trình, Lý Đản tiết lộ, gần đây tình cờ tái ngộ với người đẹp "Như Ý truyện" ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nam diễn viên hài đến đó để hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ cũ Hắc Vĩ Tương, còn Châu Tấn đi xem biểu biểu diễn của ban nhạc rock Mosaic. Theo Lý Đản, lúc đó anh không hiểu vì sao lại thích thể loại nhạc này, nhưng sau này anh mới vỡ lẽ khi biết được mối quan hệ giữa Châu Tấn và Trác Việt – tay guitar của Mosaic – qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lý Đản còn tuyên bố, muốn giữ được vẻ đẹp thách thức thời gian như Châu Tấn thì bí quyết là yêu người ít hơn nhiều tuổi. Được biết, Trác Việt kém Châu Tấn 13 tuổi.