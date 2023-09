Showbiz 30/9: 14 năm hôn nhân của Jennifer Phạm và chồng doanh nhân

TPO - Jennifer Phạm và chồng là doanh nhân Đức Hải có những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch tại Hạ Long. Đây cũng là dịp cặp đôi kỷ niệm 14 năm ngày cưới.

Ngày 30/9, Hoa hậu Jennifer Phạm đăng tải một số hình ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng trên trang cá nhân. Đây cũng là dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải.

Cô viết: “Cherish every moment today because you never know what tomorrow will bring” (Tạm dịch: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay vì bạn không bao giờ biết ngày mai sẽ ra sao). “Kỷ niệm 14 năm tình bạn với anh bạn thân”, Jennifer Phạm chia sẻ.

Jennifer Phạm sinh 3 con liên tục trong vòng 8 năm kể từ khi tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012. Jennifer Phạm cho biết gia đình vẫn là điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống nên cô luôn sắp xếp công việc để có thể hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Hoa hậu đắt show event, MC nhưng cô luôn chọn lọc chương trình phù hợp với mình.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, cô giành vương miện Hoa hậu châu Á tại Mỹ khi vừa tròn 21 tuổi. Jennifer Phạm có chỗ đứng trong showbiz Việt khi thử sức với vai trò diễn viên, MC.

Hoàng Thùy Linh ẩn ý công khai yêu Đen Vâu?

Bất ngờ nhất trong đêm concert của Hoàng Thùy Linh tối 29/9 có lẽ là màn xuất hiện của Đen Vâu. Tưởng chừng nữ ca sĩ chào màn sau sân khấu See tình, Đen Vâu bước lên trình diễn vào phút cuối khiến lượng lớn khán giả đã bỏ về nháo nhào quay trở lại.

Không bàn cãi về sức hút của Đen Vâu, nhưng tin đồn tình cảm giữa cả hai cũng là điều khiến người hâm mộ tò mò và hào hứng về màn kết hợp này hơn bao giờ hết.

Tranh cãi Bùi Quỳnh Hoa trả lời ứng xử 'bại không chảnh' vẫn đăng quang hoa hậu

Chung kết Miss Universe Vietnam 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Bùi Quỳnh Hoa. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 của cuộc thi lần lượt được trao cho Nguyễn Thị Hương Ly và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Bùi Quỳnh Hoa được các giám khảo nhận xét hội tụ đủ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ. Tuy nhiên, phần trả lời ứng xử trong đêm chung kết của cô gây tranh cãi vì gần giống với gợi ý của Google. Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp khán giả đặt nghi vấn cô biết trước câu hỏi và được dọn đường để đăng quang Miss Universe Vietnam 2023.

Mạng xã hội lan truyền video nghi Lisa (BlackPink) múa thoát y

Thời gian qua, cái tên Lisa “hot” hơn bao giờ hết nhờ lịch trình biểu diễn tại Crazy Horse Cabaret ở Paris, Pháp. Bất chấp tranh cãi, cư dân mạng thế giới tò mò về các tiết mục của em út BlackPink tại quán rượu mang tính biểu tượng. Do quy định cấm quay phim, chụp ảnh, những gì mọi người biết được chỉ là lời kể từ một số fan mua vé vào xem trực tiếp.

Ngày 29/9, mạng xã hội X (Twitter) lan truyền đoạn video có tiêu đề: “Buổi biểu diễn của Lisa tại Crazy Horse Paris”. Trong video, một cô gái ngồi trên băng ghế dài, từ từ cởi áo ngoài để lộ bộ bodysuit đen bó sát cơ thể.

Dù chất lượng video thấp, khoảng cách quay so với sân khấu xa, không ít người tin vũ công trong video là Lisa bởi vóc dáng tương tự. Giọng hát cũng giống của người đẹp Thái Lan.

Angelababy và Trương Gia Nghê bị chỉ trích khi tới xem Lisa diễn thoát y

Ngày 30/9, Sohu đưa tin một số hình ảnh của hai nữ diễn viên Angelababy và Trương Gia Nghê tới tham quan show trình diễn thoát y tại câu lạc bộ Crazy Horse bị đăng tải. Ngay lập tức, hai minh tinh vấp phải những ý kiến trái chiều của công chúng. Trong đó, có không ít người yêu cầu cấm sóng Angelababy và Trương Gia Nghê vì cho rằng hành động của họ ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ.

Theo Sohu, sự việc Lisa tới câu lạc bộ thoát y Crazy Horse biểu diễn đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày qua. Đa phần ý kiến đều cho rằng nữ thần tượng làm tổn hại danh tiếng, nhân phẩm khi nhận lời biểu diễn tại một nơi không thích hợp, bị cho là tình dục hóa công việc của phụ nữ. Thậm chí, có không ít những nhóm fan lớn của Lisa tại Trung Quốc đã đóng cửa, thể hiện sự phản đối với thành viên nhóm BlackPink.