Showbiz 24/7: Đặt hai khinh khí cầu tại Mỹ Đình chào đón BlackPink đến Hà Nội

TPO - Show BlackPink sát ngày diễn: Người ôm vé tất tả bán tháo, chấp nhận lỗ, Chi Pu sau bình luận "Đừng hát nữa, cô không làm ca sĩ được đâu"... là những tin tức đáng chú ý ngày 24/7.

Ba hội fan lớn của BlackPink tại Việt Nam thông báo kế hoạch chào đón nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc đến Hà Nội tổ chức concert. Theo đó, hai khinh khí cầu cao 12 m sẽ được đặt ở mảnh đất đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình – nơi diễn ra đêm nhạc ngày 29-30/07.

Dự án được nhiều fan quốc tế khen ngợi. Đây là hội fan đầu tiên thực hiện dự án khinh khí cầu chào mừng concert của BlackPink.

Bên cạnh đó, hội fan công bố nhiều dự án chạy song song như phủ hồng xe bus 2 tầng với hình ảnh BlackPink và chạy xe đạp diễu hành quanh các con phố gần sân Mỹ Đình.

Để tạo ấn tượng, hội fan dự định tạo biển màu riêng cho sân khấu solo của từng thành viên, giống fan Philippines từng thực hiện. Cụ thể, Jisoo với sân khấu Flower màu đỏ, Jennie diễn You & Me màu xanh, Rosé diễn Gone & On The Ground màu trắng và biển màu vàng dành cho tiết mục Lalisa, Money của Lisa.

Ngoài ra, fan của từng thành viên trong nhóm cũng tổ chức các dự án lớn như quảng cáo màn hình led 3, chạy xe bus, treo banner dọc tuyến đường từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân… để chào mừng 4 thành viên BlackPink.

Show BlackPink sát ngày diễn: Người ôm vé tất tả bán tháo, chấp nhận lỗ

5 ngày nữa, đêm nhạc BlackPink tại Việt Nam chính thức diễn ra nhưng thị trường chợ đen chưa hạ nhiệt, nhiều người ôm vé tất tả bán tháo, chấp nhận chịu lỗ. Đơn vị bán vé Ticketbox đã tạm dừng trang web bán vé từ ngày 14/7 dù nhiều chỗ ngồi chưa có người mua.

Trên các hội nhóm “đu” concert, nhiều hạng vé từ 5,8 triệu đồng đến 7,8 triệu đồng và hạng VIP vẫn được phe vé rao tìm chủ nhân. Người ôm vé lòng nóng như lửa đốt vì mãi chưa có người “chốt” dù đã hạ kịch sàn, người mua vẫn trong tâm thế đợi sát ngày diễn để ép giá hời. (Đọc chi tiết)

Chi Pu sau bình luận ‘Đừng hát nữa, cô không làm ca sĩ được đâu'

Chi Pu đến với thị trường giải trí Hoa ngữ bằng con số không khi chưa từng có hoạt động tại Cbiz, khán giả đất nước tỷ dân cũng chưa tiếp cận với cô. Lần đầu tham gia chương trình giải trí hot của Trung Quốc, nhiều người đánh giá Chi Pu mạo hiểm, bởi đặt cược vào Đạp gió 2023 có thể khiến tên tuổi cô vụt sáng, song đồng thời cũng cũng dễ kéo cô chìm vào “vũng lầy” chỉ trích.

Cô để lại ấn tượng về sự kiên trì, nỗ lực với khán giả quốc tế lẫn quê nhà, song chưa thể hoàn toàn xóa bỏ những vết nhơ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. (Đọc chi tiết)

Ban nhạc bị cấm biểu diễn ở Malaysia vì một nụ hôn gây tranh cãi

Ngày 21/7, The 1975, ban nhạc pop rock nổi tiếng nước Anh, biểu diễn trên sân khấu sự kiện Good Vibes Festival ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, thay vì thưởng thức âm nhạc, khán giả lại được chứng kiến cảnh tượng gây sốc.

Matty Healy thu hút sự chú ý bằng bài phát biểu dài bày tỏ sự ủng hộ đối với với cộng đồng LGBTQIA+ và chỉ trích chính sách bài trừ tự do xu hướng tính dục ở quốc gia châu Á.

Sau những lời chia sẻ, tình cũ tin đồn của Taylor Swift bước về phía tay bass Ross MacDonald và đặt lên môi đồng nghiệp nụ hôn dài. (Đọc chi tiết)

Hương Tràm lần đầu lên tiếng tin sinh con tại Mỹ

Tối 23/7, Hương Tràm lần đầu lên tiếng về thông tin sang Mỹ sinh con. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận nhiều câu hỏi tương tự suốt 4 năm qua. "Tôi nhiều lần bị hỏi câu hỏi thế này, lúc đầu cứ tưởng mọi người đùa, không ngờ nhiều người nghĩ như vậy và tin vào điều đó. Tôi không có em bé nào hết. Nếu có, tôi không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ với khán giả", Hương Tràm nói.

Giọng ca Em gái mưa cho biết cô có bố mẹ có góc nhìn cởi mở, không ép buộc con cái. Hương Tràm và gia đình đều cho rằng phụ nữ trong thời đại mới được lên tiếng và quyết định mọi thứ, chỉ cần hạnh phúc. (Đọc chi tiết)