'Show của Đen' mở bán vé với ưu đãi 25% khiến fan hào hứng

TPO - Do hồ sơ làm hộ chiếu trực tuyến tại Hà Nội, TPHCM tăng đột biến dẫn đến đường truyền bị quá tải cục bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo công dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú.