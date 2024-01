Seaview Tower tại The Ori Garden - Xứng tầm không gian cao cấp của cư dân ưu tú

Kiến tạo không gian sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân ưu tú, Seaview Tower gây ấn tượng mạnh với khách nhờ những nâng cấp đắt giá. Tòa tháp này được kỳ vọng sẽ chạm đúng vào “huyệt tâm lý” tìm kiếm tổ ấm chất lượng cao của người dân Đà Nẵng.

Ấn tượng từ tầm nhìn “đắt giá”

Công trình Chung cư nhà ở xã hội thuộc lô đất B4-1 & B4-2 Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại The Ori Garden) đang là dự án dẫn dắt thị trường nhà ở thực tại thành phố Đà Nẵng. Do lợi thế vị trí nằm gần nhiều KCN lớn của Tây Bắc Đà Nẵng, The Ori Garden đón đầu làn sóng di cư từ những KCN này về đây sinh sống. Thời điểm hiện tại, dự án là nơi an cư văn minh của hơn 3000 cư dân. Giai đoạn 2 của dự án ghi nhận hơn 800 căn hộ đã có chủ sở hữu, tiếp tục đánh dấu sức hút với khách hàng.

Nhằm bổ sung thêm lựa chọn không gian sống cao cấp cho cộng đồng cư dân ưu tú, tòa căn hộ Seaview Tower trong quần thể The Ori Garden chính thức được ra thị trường. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần BĐS BHS Miền Trung, tòa nhà này gồm 270 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp, được quy hoạch với 21 tầng nổi và 1 tầng hầm. Ngoài mang tới một không gian sống cao cấp vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm, Seaview Tower gây ấn tượng mạnh với khách hàng nhờ thiết kế tối ưu giúp các căn hộ thông thoáng, tầm nhìn không bị che chắn để ngắm trọn sắc xanh, cảnh đẹp của biển Đà Nẵng, hồ Bàu Tràm, dãy núi Bạch Mã… Ở bất cứ không gian nào trong căn hộ, chủ sở hữu đều có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những khoảng không xanh mát của thiên nhiên. Nhờ vậy, căn hộ được đánh giá là sở hữu tầm nhìn “tứ diện sắc xanh” vô cùng ngoạn mục.

Trên thực tế, những căn hộ rộng, thoáng cùng tầm nhìn khoáng đạt sẽ kích thích cảm xúc tích cực của cả gia đình. Sau những ngày làm việc căng thẳng, tiếp xúc khói bụi, đường xá tấp nập, trở về nhà và ngắm cảnh sắc thiên nhiên từ tầm nhìn căn hộ được xem như là một liệu pháp chữa lành, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, con người khi được ngắm nhìn sông nước, cây xanh, thiên nhiên sẽ tạo ra trạng thái tinh thần minh mẫn, kích thích khả năng sáng tạo, cải thiện hiệu suất làm việc. Vì vậy, những căn hộ có tầm nhìn không bị che chắn và trực diện ra biển trời luôn có sức hút với khách hàng, bên cạnh khả năng làm gia tăng giá trị nội tại. Đây cũng được xem là tiêu chuẩn khi khách hàng chọn mua các căn hộ cao cấp.

Đến chất cao cấp từ không gian sống

Chú trọng vào trải nghiệm sống đắt giá cho chủ sở hữu ngay chính trong không gian sống, những nội thất, trang thiết bị cao cấp được Chủ đầu tư lắp đặt, tạo sự sang trọng và tiện nghi cho các căn hộ Seaview Tower. Trong các căn hộ tại đây, phần lớn các thiết bị vệ sinh, phụ kiện nhà bếp phần lớn đến từ thương hiệu INAX nổi tiếng hoặc tương đương. Ở không gian nhà bếp và khu vực tắm; vệ sinh, được lắp đặt thiết bị như chậu inox 304 nguyên khối, bồn cầu liền khối, lavabo đá tự nhiên… Nhiều vật dụng được làm bằng đá tự nhiên kết hợp với thiết kế liền khối làm tăng tính liền mạch cho không gian, tạo sự cao cấp, tinh tế. Ngoài ra, các căn hộ được trang bị toàn bộ hệ cửa đi kèm khóa an ninh hiện đại.

Cư dân của Seaview Tower còn cảm nhận được sự tiện nghi và hiện đại thông qua chuỗi tiện ích phù hợp với thị hiếu. Tòa tháp này nằm sát 3 khu vườn xanh là vườn BBQ, vườn Origami và vườn đọc sách cùng với gần 20 tiện ích khác của dự án The Ori Garden. Chuỗi những tiện ích này bổ trợ lẫn nhau, tạo ra một quần thể tiện ích đa dạng, đáp ứng triệt để nhu cầu thư giãn, giải trí và vận động tích cực của cư dân. Đối với những người cao niên, vườn đọc sách, khu vực đánh cờ là khoảng không yên tĩnh để tận hưởng những phút giây thư thái cùng bạn bè. Trong khi đó, bố mẹ và con trẻ có thể tổ chức tiệc tùng tại vườn nướng BBQ, hay thả mình vào hồ bơi với tiêu chuẩn thiết kế khắt khe.

Chất “thượng hạng” của tòa căn hộ Seaview Tower tiếp tục được đẩy lên cao nhờ không gian sảnh đón khách với lối kiến trúc Biophilic Design thanh lịch, đề cao kết nối giữa thiên nhiên và con người. Lối kiến trúc này được xem là bước đột phá so với những trường phái thiết kế hướng tới thiên nhiên khác. Nhờ vậy mà ngay khi bước vào sảnh tòa nhà, cư dân sẽ cảm nhận được một không gian rộng thoáng nhưng vẫn thể hiện đầy đủ tinh thần của sự cầu kỳ, sang trọng, tương tự như sảnh đón khách sạn.

Hoàn thiện vào bộ tiêu chuẩn sống chất lượng cao của Seaview Tower đến từ đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp. Tòa tháp này cung cấp các dịch vụ duy tu bảo trì căn hộ, nâng cấp cảnh quan tiện ích, mang đến không gian sống luôn ở trạng thái tốt nhất, xứng tầm là tòa nhà đáng sống hàng đầu cho cư dân. Các nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố kỹ thuật cũng luôn được luyện tập, cải tiến nhằm đảm bảo an toàn mức tối đa. Đặc biệt, các cư dân của tòa Seaview Tower sẽ được thiết lập vị trí để xe ô tô tại hầm đỗ xe thông minh.