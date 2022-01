Sau sóng gió với Jack, Thiên An bất ngờ xuất hiện ở phim Tết

TPO - Nữ diễn viên Thiên An-người tình cũ của ca sĩ Jack- vừa bất ngờ xuất hiện trong dàn diễn viên “Mưu kế thượng lưu”-phim chiếu Tết nguyên đán 2022.

Bất ngờ xuất hiện vào phút chót trên đường đua phim Tết, “Mưu kế thượng lưu” xuất hiện tấm teaser poster hé lộ hai nhân vật chính do Anh Tú và Thiên An thủ vai. Thiên An lần đầu thử sức với màn ảnh rộng. Cô đảm nhận ngay một vai diễn khá nặng ký.

Ngân (Diana) là cô gái chật vật “bước qua, bước lại” giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau. Diana bề ngoài ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất trong một phim điện ảnh.

Bạn diễn của cô là “hoàng tử vạn người mê” Anh Tú. Cởi bỏ phong cách giang hồ lãng tử đã cực thành công trong Chị Mười Ba, đến với Mưu kế thượng lưu, Anh Tú chuyển mình trở thành chàng công tử lịch lãm trong thế giới thượng lưu cùng những bộ cánh “đầy mùi tiền” và những chiếc siêu xe.

Trong những hình ảnh được đoàn làm phim hé lộ, Thiên An e ấp bên cạnh Anh Tú lãng tử, hứa hẹn sẽ trở thành một cặp đôi được săn đón mới của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, teaser poster bí ẩn đi kèm vẫn gợi ra một khía cạnh khác, liệu Diana Nguyễn (Thiên An) và Charlie Nguyễn (Anh Tú) sẽ thành một cặp tình nhân mô típ hoàng tử - Lọ Lem thường thấy hay còn âm mưu nào khác?

Tựa phim phần nào cho thấy phim sẽ hé lộ rất nhiều điều về thế giới của những chiếc siêu xe, du thuyền, hàng hiệu và những bữa tiệc xa hoa của giới con nhà giàu. Khi cả người giàu và người nghèo đều mưu cầu hạnh phúc nhưng dường như tiêu chuẩn hay giá trị quan về điều đó lại chưa bao giờ trùng khớp với nhau.