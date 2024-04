Sau cú sốc yêu 'độc hại'

Khi tình yêu bị “nghẹt thở”

Một năm rưỡi khi yêu cô gái ấy, Nguyễn Mạnh Huy (24 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) chỉ gói trọn bằng một trạng thái: bị đè nén. Huy kể, đó là khoảng thời gian anh luôn phải ở “cửa dưới”, bị lo lắng, sợ và gam màu của tình yêu lúc nào cũng xám xịt. Chàng trai nhận thấy, bạn gái có xu hướng muốn tất cả mọi thứ phải theo ý mình, phải được thượng tôn cảm xúc và luôn giày vò, công kích đối phương nếu không đáp ứng.

Theo Huy, nếu không làm theo yêu cầu của bạn gái hay phản biện lại quan điểm, sẽ bị trở thành trung tâm cuộc bàn tán, phán xét trong hội nhóm bạn bè của đối phương. “Về mặt cảm xúc, mình bị ảnh hưởng tới 70% và khiến cho mối quan hệ yêu đương trở thành một cuộc đấu trí. Mình đã trượt dài trong mối quan hệ này bằng cách tìm đến các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia để giải tỏa. Thời điểm đó, công việc của mình cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi năng lượng tiêu cực đã lấn át hiệu suất sáng tạo”, Huy nói.

Còn với Bùi Minh Ngọc (22 tuổi, quê ở Hải Phòng), cô cho rằng, bản thân đã nếm trải mối quan hệ “độc hại” khi bị bạn trai miệt thị ngoại hình, luôn so sánh với các cô gái khác. Ngọc cho hay, trước đó, bạn trai đã từng bị so sánh và bị người yêu cũ coi thường. Vì vậy, khi quen Ngọc, đối phương muốn biến cô trở thành mẫu hình con gái như mong muốn thay vì quen nhau một cách bình thường.

Hơn 15 triệu lượt tìm kiếm trên Google cho từ khoá “mối quan hệ độc hại” để thấy, nhiều người trẻ đã và đang gặp nhiều thương tổn khi yêu. Báo cáo tại hội nghị về thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm gây án mạng do mâu thuẫn tình ái, Công an TP Hà Nội thông tin, từ năm 2022 đến tháng 1/2023, tỉ lệ vụ án mạng do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái trên địa bàn chiếm 15,2%.