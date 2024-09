Sau bão nhiều tuyến phố Thủ đô chìm trong bóng tối do đèn đường chưa hoạt động

TPO - Trên các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa... hệ thống đèn đường vẫn chưa hoạt động khiến cho Thủ đô chìm trong bóng tối, gây khó khăn cho người đi đường.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tối 8/9, nhiều trục đường chính của Thủ đô trên địa bàn các quận trung tâm như: Phố Huế, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Công Trứ... hệ thống đèn chiếu sáng vẫn chưa hoạt động.

Việc không có đèn đường gây ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông. Một số người dân không dám ra đường tập thể dục vì đường quá tối. Tại các ngõ nhỏ thuộc các quận trung tâm hệ thống chiếu sáng cũng không hoạt động.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng đô thị Hà Nội Hapulico cho biết, hệ thống chiếu sáng vẫn phục vụ bình thường tuy nhiên một số trạm bị cây đổ vào, chập điện nên phải tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Do khối lượng xử lý lớn nên hệ thống chiếu sáng chưa thể hoạt động bình thường. "Dự kiến trong ngày 9/9 hệ thống chiếu sáng sẽ cơ bản hoạt động bình thường", vị đại diện nêu.

Thông tin thêm về các sự cố liên quan đến hệ thống chiếu sáng tính đến 13h chiều 8/9, địa bàn thành phố Hà Nội đang có 776 sự cố hệ thống chiếu sáng. Trong đó sự cố lớn như gãy đổ cột, đứt cáp điện là 369 vụ. (Cột đổ : 321 cột. Đã xử lý thu hồi giải phóng mặt bằng xong 104/321cột, đảm bảo an toàn vận hành; Đứt dây, cáp điện: 48 vụ. Đơn vị đã xử lý thu hồi xong 10/48 vụ, khắc phục đảm bảo an toàn vận hành; Dự kiến sau khi cơn bão đi qua, ngớt mưa sẽ tổ chức khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo an toàn vận hành trong ngày 08/09.

Các sự cố nhỏ như chạm chập, mất pha... là 407 vụ. Đã xử lý 94/407 vụ (dự kiến khắc phục cơ bản xong trong ngày 8/9).

Hapulico cho biết, các trạm mất nguồn điện lực, cắt điện do không đảm bảo an toàn: 265 trạm. Sau khi điện lực khôi phục nguồn cấp, tổ chức kiểm tra an toàn và vận hành bình thường. Công ty đang tiếp tục kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố trên lưới điện chiếu sáng công cộng do công ty quản lý và tổng hợp báo cáo sở Sở Xây dựng Hà Nội.