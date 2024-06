Sạt lở bờ kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻo: Dừng nạo vét công trình

TPO - Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải cho biết, đến thời điểm này chưa thể khẳng định nguyên nhân gây ra sạt lở bờ kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻo là do hoạt động nạo vét. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan và an toàn cho người dân, Cục đã yêu cầu nhà thầu dừng toàn bộ công trình nạo vét và chỉ đạo cơ quan độc lập khảo sát chi tiết lại các khu vực thi công và sạt lở trong hôm nay để đánh giá cụ thể hơn.

Liên quan đến vụ sạt lở kênh Vàm Lẻo - Bạc Liêu - Cà Mau khiến nhà cửa của hàng chục hộ dân TP Bạc Liêu bị trôi sông, ngày 28/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Minh Đạo - Phó Cục trưởng Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Đạo, dự án nạo vét đảm bảo giao thông kênh Vàm Lẻo - Bạc Liêu - Cà Mau được thực hiện theo kế hoạch bảo trì năm 2024. Tuyến Bạc Liêu - Vàm Lẻo có tổng chiều dài 18 km, năm ngoái, cục này đã nạo vét được 10 km và năm nay tiếp tục triển khai công tác nạo vét duy 8 km còn lại.

Vào đêm 20/6, trong phạm vi đoạn từ km15+700 đến km16+300 đã xảy ra sự cố sạt lở bờ gây ảnh hưởng tới cơ sở vật chất của 27 hộ dân khu vực ven sông thuộc khóm 6 (phường 5, TP Bạc Liêu). Trong hai ngày 21 và 22/6, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra trên địa bàn khóm 6 và khóm 8 ảnh hưởng trực tiếp tới 8 hộ dân.

Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa cho biết, sau khi vụ sạt lở xảy ra, Cục đã cử đoàn công tác vào trực tiếp hiện trường để đánh giá tình hình và cùng địa phương tìm phương án khắc phục, hạn chế ảnh hưởng của sạt lở.

Đánh giá nguyên nhân ban đầu cho thấy, thời điểm sạt lở đều vào khoảng 21h lúc mực nước thấp nhất, khu vực sạt lở chịu tác động ảnh hưởng biên độ dao động mức nước lớn, mưa to và kéo dài. Trên tuyến thường xuyên có các phương tiện thủy có trọng tải lớn lưu thông, tạo sóng do tàu tác động lên hai bờ sông. Cùng với đó, các hộ dân bị ảnh hưởng phần lớn nằm trong khu vực hành lang an toàn tuyến Bạc Liêu - Vàm Lẻo là khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Đạo, khu vực này được đánh giá có nguy cơ rủi ro cao về sạt lở, nên khi tiến hành khảo sát và thiết kế công trình, Cục rất thận trọng khi lựa chọn chuẩn tắc nạo vét để hạn chế rủi ro sạt lở bờ kênh.

Cùng với đó, TP Bạc Liêu đã lập dự án xây dựng kè bảo vệ khu vực này. Toàn bộ hộ dân đã được kiểm đến lên phương án giải phóng mặt bằng chuẩn bị di dời nhưng thời gian qua vẫn chưa hoàn thành khu tái định cư nên người dân vẫn còn ở lại.

“Do hoạt động nạo vét đang diễn ra trên tuyến nên để đảm bảo khách quan, Cục đã khảo sát một số vị trí để làm rõ hoạt động nạo vét tác động ra sao đến sạt lở. Hiện, Cục yêu cầu đơn độc lập khảo sát chi tiết lại toàn bộ khu vực thi công và sạt lở một cách nghiêm túc để đánh giá chính xác hơn. Công tác này tiến hành triển khai từ hôm qua và dự kiến sẽ hoàn thành trong hôm nay”, ông Đạo nói.

Cũng theo ông Đạo, trước mắt Cục đã chỉ đạo nhà thầu cắm biển cảnh bảo sạt lở, hạn chế tốc độ phương tiện qua lại gây ảnh hưởng tiêu cực hai bên bờ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp địa phương thực hiện di dời tài sản và người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao sạt lở, hạn chế tối đa nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Nhà thầu thi công đã hỗ trợ ban đầu cho một số hộ dân có nhà bị sạt lở xuống sông và hỗ trợ tiền thuê nhà tháng đầu cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp.

“Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, Cục đã yêu cầu nhà thầu dừng toàn bộ công trình nạo vét, đến bao giờ đảm bảo an toàn tuyệt đối mới triển khai tiếp”, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa nói.