Sáp nhập 3 phường ở thị xã Sơn Tây thành một đơn vị hành chính mới

TPO - Thị xã Sơn Tây có 3 phường thuộc diện phải sắp xếp là phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi. Dự kiến, phường mới được thành lập là có tên là phường Ngô Quyền.

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị thông tin và giải đáp những thắc mắc về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thị xã.

Tại thị xã Sơn Tây, có 3 phường thuộc diện phải sắp xếp gồm phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi. Nguyên nhân là bởi 3 phường đều không đảm bảo tiêu chí và phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, phường Lê Lợi có diện tích tự nhiên là 0,90 km2 (đạt 16,36% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 8.617 người; phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 0,76 km2 (đạt 13,82% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 8.714 người; phường Ngô Quyền có diện tích tự nhiên là 0,42 km2 (đạt 7,64% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 8.418 người.

Theo phương án sắp xếp của thị xã Sơn Tây, lấy Thành cổ Sơn Tây làm trung tâm sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường thành 1 phường mới. Tên gọi của phường mới là phường Ngô Quyền.

Phường mới sẽ có diện tích tự nhiên 2,08km2 (đạt 37,82% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 25.749 người (đạt 514,98% so với tiêu chuẩn).

Với phương án sáp nhập này, thị xã Sơn Tây sẽ tính toán phương án tối ưu nhất đảm bảo thuận lợi cho người dân và hoạt động của bộ máy hành chính mới, cũng như đảm bảo sự phát triển chung của thị xã.

Tại hội nghị, UBND thị xã Sơn Tây đã thông tin về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri. Theo đó, thời gian lấy ý kiến cử tri thực hiện từ ngày 31/3/2024 đến ngày 2/4/2024.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, UBND thị xã sẽ trình tại kỳ họp HĐND thị xã thông qua nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.