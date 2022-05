Sân vận động, nhà hát Đan Phượng giờ ra sao?

TPO - Sáng nay (30/4), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đông nghịt xe cộ do nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài ở những khu vực này.

TPO - Bắt đầu từ hôm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội thực hiện cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do hôm nay lượng khách đổ ra bến xe tăng đột biến so với ngày thường, dẫn đến lần đầu tiên trong 2 năm qua, nhiều xe khách phải từ chối nhận khách do xe đã hết chỗ.