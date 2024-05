Sẵn sàng tìm “đúng” từ những lần “sai” với sự đồng hành của Prep

Nổi bật với thông điệp luôn sát cánh cùng các bạn trẻ sửa sai trong quá trình học ngoại ngữ, chiến dịch Always by your “sai” của Prep đã gửi gắm lời nhắn thiết thực đến các bạn trẻ: Dám làm, dám sai để tìm cái đúng. Video đã nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng khi vừa mới phát hành chính thức vào ngày 4/5.

Prep được biết đến là nền tảng học và luyện thi thông minh hàng đầu tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp công nghệ AI độc quyền vào quá trình giảng dạy, Prep đã mang đến phương pháp học tập hiện đại, tối ưu, cá nhân hóa theo năng lực của từng người. Đặc biệt, vừa qua, Prep đã chính thức công bố màn gọi vốn thành công 7 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, điều này là minh chứng cho tiềm năng phát triển và vị thế của một đơn vị Edtech ngành giáo dục.

Always by your “sai” - Có Prep đồng hành, lỗi sai không còn là nỗi lo

Thấu hiểu tâm lý tự ti, sợ sai của các bạn trẻ khi mới bắt đầu học một ngôn ngữ mới, Prep mang đến chiến dịch Always by your “sai” như một lời động viên thiết thực đối với thế hệ Gen Z: Lỗi sai là điều không thể tránh khỏi, Prep sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy, sát cánh cùng các bạn để nhìn nhận lỗi sai và tìm kiếm hướng đi, phương pháp học tập đúng đắn.

Xem video tại: https://fb.watch/rVxMYVcnDT/

Video kể về hành trình học và luyện thi ngoại ngữ của cậu học sinh: Từ cảm giác thất vọng, tự ti khi liên tục làm sai trong quá trình ôn luyện đến cảm giác vui mừng, phấn khởi khi đạt được kết quả như mong muốn. Giờ đây, cậu đã tự tin và trở thành người hạnh phúc hơn nhờ người bạn đồng hành PrepBee.

Thông qua video, Prep muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng lỗi sai sẽ không còn là nỗi lo khi bạn luôn nỗ lực hết mình và có người bạn đồng hành lý tưởng. Lỗi sai đó có thể là lỗi phát âm, lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ trong bài viết… Nhưng với sự hỗ trợ từ Prep, người học sẽ được hỗ trợ sửa lỗi kịp thời nhờ công nghệ AI độc quyền: Hệ thống phòng học ảo Phòng Writing Ảo (Virtual Writing Room), Phòng Speaking Ảo (Virtual Speaking Room) giúp học sinh thực hành thực chiến. Bên cạnh đó, sự sát cánh của đội ngũ giảng viên hạng A sẽ giúp an tâm học tập, không lo mắc lỗi vì đã có Prep lo.

Chiến dịch Always by your “sai”đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi phát hành, video Always by your “sai” đã nhận được hưởng ứng tích cực cộng đồng với hơn 500 nghìn lượt tiếp cận trên các nền tảng, và hàng trăm bình luận ủng hộ, tương tác. Bên cạnh đó, Tiktok cũng cho thấy sức nóng không hề nhỏ khi Amandine Thùy Trinh, Tròn Mama, Harry, Chika và rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng khác cũng bày tỏ cảm nghĩ, ấn tượng về chiến dịch. Đó là sự ấn tượng trong cách chơi chữ độc đáo “your “sai”” và “your side” cùng thông điệp truyền mang tính thúc đẩy động lực học tập mạnh mẽ. Hơn hết, Always by your “sai” đã đánh trúng vào tâm lý sợ sai, ngại mắc lỗi của những người đã, đang và sẽ học ngoại ngữ.

Amandine Thùy Trinh chia sẻ khi biết tới Prep và chiến dịch Always by your “sai” cô đã được truyền động lực rất lớn để vượt qua sự tự ti, nỗi sợ sai trong quá trình học ngoại ngữ. Amandine Thùy Trinh cho biết “Sai không đáng sợ, đừng vì thất bại mà không dám bước đi. Hãy cứ đi và tìm cho mình một người thầy, người bạn đồng hành PrepBee để mình có thể tiến bộ hơn”.

Bên cạnh đó, Tròn mama cũng dành rất nhiều lời khen cho Prep bởi sự sáng tạo trong việc đặt tên cũng như thông điệp ý nghĩa mà chiến dịch muốn truyền tải. Thông qua video thử thách đọc tiếng Việt cực vui nhộn cùng Tròn, Tròn Mama cho biết vốn tiếng Việt của Tròn khá ít nhưng hai mẹ con vẫn luôn cùng nhau luyện tập, sửa sai để cải thiện bản thân tốt hơn. Tròn Mama chia sẻ “Sai không hề đáng sợ, quan trọng là mình dám làm, dám sửa và học hỏi từ những điều sai đấy. Và tuyệt vời hơn nữa là mình có được những người bạn, người thân cùng đồng hành”. Video đã nhận được hơn 100 nghìn lượt xem, gần 15 nghìn lượt thích trên nền tảng Tiktok chỉ trong thời gian rất ngắn.

Khởi nguồn của Always by your “sai” là mong muốn khích lệ, tạo động lực học tập cho các bạn trẻ

Thấu hiểu những khó khăn trong quá trình học ngoại ngữ, thông qua chiến dịch Always by your “sai”, Prep mong muốn cổ vũ người trẻ dám vượt qua rào cản tâm lý về việc sợ sai, bị sai để đạt được mục tiêu và không bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

Prep sẽ luôn là người bạn đồng hành lý tưởng giúp các bạn trẻ sửa lỗi và tự tin chinh phục ngôn ngữ mới. Đến với Prep, người học sẽ được tiếp cận phương pháp học ngoại ngữ hiện đại, chính xác; nội dung cô đọng và cá nhân hóa. Đặc biệt, hành trình học tập và luyện thi hiệu quả của các bạn học viên luôn được đề cao và ghi nhận.

Chiến dịch Always by your “sai” của Prep không chỉ gửi gắm thông điệp ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn trẻ mà còn khơi gợi những câu chuyện thật, cảm xúc thật gắn liền với mỗi cá nhân trong cuộc sống.

Đừng quên xem video Always by your “sai” và chia sẻ câu chuyện của mình đến cộng đồng nhé!