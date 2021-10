Sẵn sàng tiếp nhận, vận hành khai thác đường sắt Cát Linh – Hà Đông

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (LHQ) tháng 10/2021, tối ngày 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa LHQ và Liên minh Châu Phi với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”.

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.