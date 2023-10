Rào chắn để thi công trở lại dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm

TPO - Để phục vụ dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ Nghi Tàm đến cầu Nhật Tân thi công trở lại, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phương tiện qua lại.

Phương án phân luồng thực hiện từ ngày 1/11/2023 đến hết 30/6/2024. Theo đó, trên đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu: thực hiện phương án rào chắn tại vị trí cách mép hè bên trái tuyến 2m (hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân) đảm bảo phần đường còn lại tối thiểu 6,0 - 7,0 m; trên đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê: Tổ chức rào chắn cố định tại vị trí cách mép chân ta luy đê 2.Om, đảm bảo phần đường còn lại tối thiểu từ 3 đến 3,5 mét.

Tại đoạn này, phương án tổ chức giao thông như sau: Trên đường Âu Cơ đoạn đường mới thi công xong, bề rộng mặt đường lưu thông là 8 mét, tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân. Với đoạn đường Âu Cơ hiện hữu, bề rộng mặt đường lưu thông từ 6 đến 7 mét, tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố.

Ở đoạn đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê Âu Cơ - bề rộng mặt đường lưu thông từ 3 đến 3,5 mét, tổ chức giao thông cho phương tiện xe máy, xe thô sơ (cấm phương tiện xe ô tô) lưu thông một chiều theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố.

Trên phố Quảng An: tổ chức giao thông một chiều cho phương tiện cho xe ô tô theo hướng từ Xuân Diệu đến Đặng Thai Mai; các phương tiện khác di chuyển 2 chiều.

Thời gian này, tổ chức cấm phương tiện đỗ, dừng cả 2 chiều trên phố Từ Hoa, đường Âu Cơ.

Trên đường Âu Cơ đoạn từ lối vào Xuân Diệu đến nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An): Thực hiện phương án rào chắn trên đường Âu Cơ (phía bên phải tuyến theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân) - bề rộng rào chắn mở rộng 3 mét; bề rộng mặt đường Âu Cơ còn lại tối thiểu 5 mét; tại nút Xuân Diệu - Âu Cơ khôi phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây.

Phương án phân luồng tổ chức giao thông tại đoạn này, trên phần đường Âu Cơ, tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ trung tâm Thành phố đi cầu Nhật Tân; cấm phương tiện đỗ cả 2 chiều trên đường Xuân Diệu.

Trên đường Âu Cơ đoạn từ nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An) đến nút giao Lạc Long Quân: Giữ nguyên theo phương án đã tổ chức giao thông trước đây.

Trên đường An Dương Vương (đoạn từ nút giao Lạc Long Quân đến ngõ 42 An Dương Vương): Rào chắn một phần đường An Dương Vương đoạn từ nút xuống cầu Nhật Tân đến ngõ 42 An Dương Vương, hướng đi từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long bề rộng đảm bảo phần đường còn lại khoảng 6,5 mét, đảm bảo cho phương tiện di chuyển bình thường. Rào chắn cố định bề rộng phạm vi quây rào khoảng 4 mét để thi công dải phân cách giữa đoạn từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao lên cầu Nhật Tân đảm bảo phần đường còn lại có bề rộng mỗi làn đường khoảng 10 mét...

Với phương án phân luồng từ xa: Hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ Sân bay Quốc tế Nội Bài đi Trung tâm thành phố và ngược lại. Các phương tiện giao thông qua khu vực thi công sẽ đi theo các hướng sau: Đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài) - Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) đi Cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao. Đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - trung tâm thành phố.