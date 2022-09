Quỹ đất 'vàng' ngay trung tâm Chơn Thành thu hút nhà đầu tư

Chơn Thành đang tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông cũng như phát huy toàn diện thế mạnh công nghiệp vốn có, điều này trở thành đòn bẩy lớn tác động thị trường BĐS khu vực này. Dự báo trong thời gian đến, BĐS Chơn Thành sẽ là điểm sáng mới và xuất hiện các đợt tăng giá mới theo sóng hạ tầng và KCN.

Chơn Thành hưởng lợi từ định hướng phát triển công nghiệp

Chơn Thành nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Phước, sở hữu vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Chơn Thành sở hữu giao thông phát triển đồng bộ, thừa hưởng toàn bộ ưu thế của trục hành lang kinh tế quốc tế, Quốc lộ 13; hành lang kinh tế vùng tại Quốc lộ 14; đường Hồ Chí Minh kết nối tỉnh Tây Nguyên; các tuyến đường quan trọng của tỉnh và hàng loạt công trình dự kiến như đường cao tốc TP.HCM - Hoa Lư; đường sắt TP.HCM - Hoa Lư, Chơn Thành - Đăk Nông; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vừa được phê duyệt.

Là cực phát triển của tỉnh Bình Phước, Chơn Thành không ngừng đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của Chơn Thành đạt 18.9%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 73.2% (tăng 14.1% so với năm 2011).

Chơn Thành hiện có 6 khu công nghiệp (KCN), gồm KCN Minh Hưng, KCN Minh Hưng III. KCN Chơn Thành I, KCN Chơn Thành II, KCN Becamex,... Nền công nghiệp phát triển đưa Chơn Thành trở thành thỏi nam châm thu hút lượng lớn dân cư trẻ từ các địa phương lân cận đổ về.

Trong khoảng thời gian gần đây, BĐS Chơn Thành được coi là thị trường sôi động tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nhờ nhiều động lực tăng trưởng lớn. Giai đoạn 2018 - 2021, giá đất Chơn Thành tăng trưởng 150 - 200%, tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, so với các thị trường liền kề, BĐS Chơn Thành vẫn có giá mềm hơn và nhiều cơ hội đầu tư sinh lời cao. Hiện giá BĐS Chơn Thành chỉ bằng 30 - 40% so với giá khu vực Bình Dương và chỉ bằng 10 - 20% so với thị trường BĐS TP.HCM.

Sóng đầu tư đổ về BĐS khu vực Chơn Thành, Bình Phước

Sáng ngày 13/08/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH 15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Theo đó, sau khi thành lập thị xã Chơn Thành sẽ có quy mô dân số 121.083 người, phường Minh Hưng đông dân nhất với hơn 41.806 người, độ tuổi lao động chiếm gần 60% dân số toàn thị xã.

Chơn Thành hứa hẹn sẽ trở thành vùng đất lành của hàng chục ngàn lao động trẻ, chuyên gia đến an cư lập nghiệp. Từ đó, nhu cầu về tiện ích trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ cuộc sống của cư dân cũng phát triển theo. Vào tháng 02/2022, lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Chơn Thành - Bình Phước tại trung tâm Chơn Thành đã chính thức diễn ra. Đây là công trình ấn tượng góp phần phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án BĐS lớn cũng dần hình thành tại địa phương này, đơn cử như khu đô thị Becamex, khu dân cư Cát Tường Park House, khu đô thị Phúc Hưng Garden,...

Trong đó, dự án Cát Tường Park House - Khu dân cư chuẩn Nhật hàng đầu Đông Nam Bộ được phát triển bởi Cát Tường Group. Dự án nằm tại Trung tâm hành chính Chơn Thành, liền kề cụm các KCN lớn và tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Là khu dân cư kiểu mẫu hiện đại mang phong cách sống chuẩn Nhật Bản, trên tổng quy mô 8.3ha, Cát Tường Park House tích hợp đầy đủ tiện ích đẳng cấp như: Clubhouse, trường học, 10 công viên cảnh quan kết hợp giải trí,... Hiện tại, Cát Tường Park House đã hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng. Dự kiến vào cuối tháng 09/2022 sẽ khởi công xây dựng trường mầm non Taiyou. Khu vực Clubhouse Green View cùng chuỗi tiện ích, siêu thị tiện lợi sẽ bàn giao cho cư dân và đi vào hoạt động trong đầu năm 2023.

Chủ đầu tư Cát Tường Group mang đến dự án Cát Tường Park House cùng chính sách bán hàng hấp dẫn. Hiện tại, Cát Tường Park House đang là cơ hội không nên bỏ lỡ của nhà đầu tư khi có chính sách ưu đãi chỉ cần thanh toán 35% giá trị hợp đồng tương đương 530 triệu sở hữu ngay sản phẩm. Đối với khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu nóng 5%. Khách hàng còn có cơ hội vững tâm đầu tư với chính sách cam kết sinh lợi với tỷ suất 21% sau 24 tháng.

Đại diện chủ đầu tư Cát Tường Group cho biết: “Chúng tôi mang đến sản phẩm Cát Tường Park House với mong muốn trao đến khách hàng nơi an cư chất lượng, tái tạo năng lượng cân bằng giữa thân - tâm - trí, một không gian ý nghĩa cho cộng đồng và cơ hội đầu tư hiệu quả nhờ chính sách an toàn, pháp lý minh bạch.”

Cùng với sức bật từ định hướng phát triển kinh tế, công nghiệp, hệ thống hạ tầng, BĐS Chơn Thành hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng tiềm năng sinh lời hấp dẫn, trở thành lựa chọn vàng cho giới đầu tư.