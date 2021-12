Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn show đầu tiên sau khi giành kỷ lục Guinness

TPO - Vào tối ngày 27/12, 2 anh em “Hoàng tử Xiếc” Giang Quốc Cơ- Giang Quốc Nghiệp đã có show diễn đầu tiên sau khi chinh phục đỉnh cao mới- giành kỷ lục Guinness “Chồng đầu leo 100 bậc thang trong 53 giây”

Theo Quốc Nghiệp cho biết do phải tới ngày 3/1/2022 cả 2 anh em mới có chuyến bay về Việt Nam nên trong những ngày còn lưu lại Tây Ban Nha, 2 anh em đã nhận đi trình diễn tại một số chương trình đón năm mới. “Việc lập kỷ lục mới thực sự là áp lực với chúng tôi vì so với kỷ cũ được xác lập 5 năm về trước, lần kỷ lục này chúng tôi gặp khó khăn hơn rất nhiều. Sức khoẻ, độ dẻo dai đã giảm xuống và mục tiêu lần này phải vượt qua kỷ lục lần trước khiến 2 anh em lo lắng rất nhiều. May mà chúng tôi đã vượt qua nỗi lo đó để giành chiến thắng một lần nữa”.

Còn Quốc Cơ cho biết việc xác lập thành công kỷ lục mới đã khiến 2 anh em như đang sống một giấc mơ trong bởi 2 anh em đã vượt qua được chính bản thân để lên đỉnh cao mới. Nhất là trong hoàn cảnh có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Quốc Cơ kể: “Trong những ngày tập luyện, tôi bị rút cơ chân rất nhiều, có lúc tê dại đi và những mạch máu trong chân như muốn vỡ tung. Nhưng mọi người đã động viên, khuyến khích chúng tôi rất nhiều khiến chúng tôi đã trở nên tự tin hơn”.

Kỷ lục mới của anh em “Hoàng tử Xiếc” đã khiến cho người yêu xiếc khắp thế giới dậy sóng bởi 5 năm vừa qua, sau kỷ lục cũ của chính 2 anh em đã xác lập, chưa có một tài năng nào có thể vượt được họ. Tờ Gerío (Italia) đã trích lời của ông Matabosch - Giám đốc của đoàn xiếc Great Christmas cho rằng màn biểu diễn của cặp đôi là một "kỳ tích". Để thực hiện thành công màn biểu diễn, cả hai không chỉ đòi hỏi ở mức độ thể chất cực tốt mà còn phải phối hợp nhuần nhuyễn cùng khả năng thăng bằng bậc thầy. Và trên thế giới có rất ít những tài năng như thế.

Ngay sau khi xác lập lục, trong thời gian chờ chuyến trở về quê hương, 2 anh em “Hoàng tử xiếc” đã nhận được nhiều lời mời trình diễn trong các lễ hội đón năm mới tại Tây Ban Nha. Và trong đêm diễn đầu tiên tại Tây Ban Nha ngày 27/12, 2 anh em đã trình diễn lại nhiều tiết mục quen thuộc như “Sức mạnh đôi tay”, “Chồng đầu bịt mắt lên xuống cầu thang”…

Chùm ảnh trình diễn mới của 2 anh em Giang Quốc Cơ- Giang Quốc Nghiệp Ảnh (NVCC)