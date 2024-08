Quảng Bình chỉ phát hiện được tham nhũng vặt

TPO - Đánh giá tại Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh chỉ phát hiện được tham nhũng vặt.

Theo báo cáo, so với cùng kỳ năm 2023, công tác PCTN, TC và phát hiện tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện có hiệu quả hơn.

Cụ thể, số vụ án, số bị can được phát hiện, khởi tố mới trong 6 tháng đầu năm 2024 là 5 vụ/8 bị can, tăng 1 vụ và 3 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Số vụ án, số bị cáo đã được đưa ra xét xử 7 vụ/7 bị cáo, tăng 4 vụ và 4 bị cáo so với 6 tháng năm 2023.

Mặc dù đánh giá công tác PCTM, TC có hiệu quả hơn, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ công tác phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng còn ít, việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Đa số các vụ việc tham nhũng được phát hiện chủ yếu thông qua tin báo tội phạm, báo chí, phản ánh của nhân dân.

Tội phạm tham nhũng xảy ra chủ yếu là “tham nhũng vặt” trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính và hành vi chủ yếu là tham ô tài sản, nhận và đưa hối lộ.

Bản báo cáo cũng đưa ra một số vụ án tham nhũng để minh họa cho nhận định nói trên. Ví dụ vụ án Phan Thanh Chung, nhân viên bán xăng dầu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tổng số tiền 37.592.000 đồng và bị tòa án nhân dân (TAND) huyện Quảng Ninh đưa ra xét xử, tuyên phạm tội tham ô tài sản, xử phạt 4 năm tù.

Vụ án Nguyễn Ngọc Diệu, nhân viên Công ty Cổ phần và Đầu tư Thương mại Trường Thịnh nhận nhiên liệu do công ty cung cấp để vận hành máy lu. Trong quá trình làm việc đã thừa ra khoảng 90 lít dầu, Diệu đã bán hết để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của Diệu bị tòa phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Vụ án Đinh Quốc Huy là nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh, có nhiệm vụ thu tiền và thu hộ các đơn hàng được giao thành công và nộp vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, Huy đã chiếm đoạt tiền của công ty là 30.375.257 đồng. Hành vi này của Huy đã bị TAND huyện Minh Hóa tuyên phạt 7 năm tù.

Để khắc phục việc chỉ phát hiện được “tham nhũng vặt” như đã nêu ở trên, thời gian tới UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như Quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, khoáng sản, Quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, Thực hiện chính sách xã hội và Ngăn chặn, xử lý những biểu hiện “lợi ích nhóm”, doanh nghiệp “sân sau”...

Thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp, trong đó tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp.

Đồng thời, Quảng Bình phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể, tổ chức, xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, của nhân dân.

Tỉnh cũng phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN và biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN, TC.