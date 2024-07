Bắc Ninh khởi tố 7 vụ án tham nhũng trong 6 tháng

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án 2 cấp tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố mới 7 vụ/41 bị can liên quan tội tham nhũng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác 85 trường hợp theo quy định của luật phòng chống tham nhũng (PCTN).

Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh kiểm tra, giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 18 đảng viên, yêu cầu 1 đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo cấp uỷ các địa phương, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với 232 tổ chức Đảng và 1.017 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 100 đảng viên.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 19 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 15 tổ chức đảng và 44 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Ninh thực hiện 123 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý gần 25 tỉ đồng và 247 tổ chức, cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 1 vụ án đã giải quyết xong ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 2 vụ việc, 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, 3 vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm; 2 vụ án đã truy tố, chuyển tòa án để xét xử theo quy định; 1 vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án 2 cấp tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố mới 7 vụ/41 bị can liên quan tội tham nhũng, trong đó có 3 vụ/10 bị can xảy ra tại công ty, doanh nghiệp tư nhân; kết luận điều tra 14 vụ/95 bị can; truy tố 18 vụ/90 bị can; xét xử 27 vụ/109 bị cáo; thu hồi hơn 97 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Đồng thời, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã quyết định thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề tại 4 đơn vị theo kế hoạch công tác năm 2024; thống nhất đưa 1 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đưa 2 vụ án ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Ninh; giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.