Quận Bắc Từ Liêm lập 15 đoàn kiểm tra 100% chung cư mini, nhà trọ

TPO - UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra (2 đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường) tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn quận.

Ngày 16/9, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN).

Mở đầu hội nghị, thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sẽ tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, UBND quận Bắc Từ Liêm quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra trong đó có 2 đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường.

Cũng tại Hội nghị, đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh, việc thực hiện xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

"Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đồng thời đoàn kiểm tra cần kết hợp hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH" - đại tá Hùng cho biết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thường Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm biểu dương sự chủ động tích cực tham mưu của Công an quận, đồng thời đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch tổng kiểm tra của UBND quận; quán triệt và cụ thể hoá Chỉ thị của Quận uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ông Sơn tin tưởng vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, các phòng, ban, ngành, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Trước đó, ngày 15/9, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796 ngày 13/9 của Thủ tướng Chính phủ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, đến thời điểm hiện tại, toàn quận đã thành lập được 118 tổ liên gia an toàn PCCC và 336 điểm chữa cháy công cộng. Ngày 14/9, đồng loạt 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia trên địa bàn để hưởng ứng “Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH tại Tổ liên gia an toàn PCCC đồng loạt trên địa bàn Thành phố”.