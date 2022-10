Politico: Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận áp giá trần đối với dầu Nga

TPO - Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận dự kiến về việc áp giá trần đối với dầu Nga, Politico đưa tin, trích dẫn nguồn ngoại giao. Đảo Síp, Hy Lạp và Malta đã bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng đối với ngành vận tải biển của các nước này, nhưng được cho là sẽ nhượng bộ.

Giới hạn giá là một điều khoản trong gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga mà Brussels dự kiến sẽ công bố trong tuần này. Tuy nhiên mức giới hạn vẫn chưa được xác định.

Các đại sứ EU đã đạt được thỏa thuận vào thứ Ba, 4/10, và dự kiến sẽ thông qua gói trừng phạt vào ngày 5/10, Politico cho biết, trích dẫn 7 nhà ngoại giao giấu tên.

Gói trừng phạt mới khiến 3 quốc gia Địa Trung Hải là đảo Síp, Hy Lạp và Malta không khỏi lo ngại, đặc biệt là về tác động đối với ngành vận tải biển vì đội tàu chở dầu của các nước này vận chuyển hầu hết dầu của Nga. Tuy nhiên, Brussels được cho là đã đưa ra các nhượng bộ dưới hình thức “hệ thống giám sát” để giảm thiểu tác động của lệnh cấm vận.

Trước đó, EU đã cấm nhập khẩu than từ Nga và lệnh cấm vận dầu mỏ dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 12. Việc áp giới hạn giá sẽ chặn xuất khẩu xăng dầu của Matxcơva sang các nước thứ ba sử dụng các tàu đã đăng ký của EU, vì khối này đã trừng phạt tất cả các tàu vận chuyển của Nga.

Trong khi đó, Hungary cho biết họ đã đảm bảo giới hạn giá sẽ không áp dụng đối với dầu được vận chuyển qua đường ống.

Các biện pháp trừng phạt Nga mà Mỹ và đồng minh áp dụng đã khiến giá dầu tăng vọt. Việc này giúp Nga gia tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu so với trước khi có lệnh cấm vận. Do đó, giới hạn giá do EU và nhóm các quốc gia phát triển G7 đề xuất sẽ giúp hạn chế nguồn thu của Nga.

Các gói trừng phạt cũng khiến EU phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine vô thời hạn.

Mátxcơva tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không tuân thủ kế hoạch giới hạn giá. Phó Thủ tướng Alexander Novak cảnh báo rằng Nga sẽ từ chối bán nhiên liệu cho các quốc gia tìm cách thực thi hoặc tuân theo quy định này.

Minh Hạnh