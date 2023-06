Phúc Thịnh đồng hành với các hoạt động của thanh niên

Phúc Thịnh đồng hành với các hoạt động tình nguyện hè, các hoạt động công tác xã hội của thanh niên.

Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại TP.HCM

Trong chương trình này, công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (đơn vị tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2023) tài trợ kinh phí may 300 áo Tiếp sức mùa thi và 30.000 ly giấy sử dụng một lần.

Kỳ Nghỉ Hồng 2023

Thông qua Ban công nhân lao động Thành Đoàn TP.HCM, Phúc Thịnh sẽ hỗ trợ 10.000.000 đồng tiền mặt và 25.000 ly giấy, tô giấy và các sản phẩm thân thiện với môi trường

Chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2023”

Đến với chương trình này, thông qua Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM, Phúc Thịnh sẽ tài trợ 100.000 ly giấy, tô giấy, hộp cơm giấy sử dụng một lần.

Lễ cưới tập thể 2023

Chương trình này do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức, với mục đích thực hiện ước mơ của các cặp cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, hy vọng có thể mang đến một lễ cưới viên mãn, hạnh phúc cho các cặp đôi tham gia. Trong chương trình này, Phúc Thịnh cũng đã đồng hành bằng việc tài trợ 01 căn phòng mơ ước cho một cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20.000.000đ và 10.000 ly giấy có in lo go đám cưới tập thể.

Ngoài TP.HCM, Phúc Thịnh còn đồng hành với tỉnh Tây Ninh trong chương trình Tiếp sức mùa thi trong năm 2023 này.

Thông qua tỉnh đoàn Tây Ninh, Phúc Thịnh tài trợ 10.000.000đ tiền mặt chi phí may áo cho chương trình, 5.000 túi đựng quà tặng cho các thí sinh, 20.000 ly giấy có logo chương trình sử dụng một lần.

Ước tính tổng kinh phí tài trợ cho các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động công tác xã hội của công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh trong năm nay gần 300.000.000 đồng.Và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, Phúc Thịnh đồng hành cùng với Thành đoàn TP.HCM và tỉnh Đoàn Tây Ninh trong các hoạt động tình nguyện hè, các hoạt động công tác xã hội này.

Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm sử dụng một lần.Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm giấy dùng một lần trong ngành thực phẩm, thức uống như ly giấy, tô giấy, khay giấy, hộp giấy,… Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết cùng với dây chuyền thiết bị tự động, các sản phẩm của công ty sản xuất được đảm bảo tính thẩm mỹ, độ chính xác cao, chất lượng cao, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015.