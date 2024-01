Phóng viên Iraq bỏ họp báo, xông lên đánh HLV đội nhà

TPO - Đã xảy ra xô xát trong phòng họp báo ở sân Khalifa. Giới truyền thông Iraq phẫn nộ với HLV Jesus Casas, thậm chí có người đòi đánh nhà cầm quân này.

Thất vọng là cảm giác chung của giới truyền thông cũng như NHM Iraq. Tất cả đã ở rất gần chiến thắng nhưng khoảnh khắc dại dột của Aymen Hussein và những phút lơ đễnh của hàng thủ đã khiến ĐT Iraq nhận liền 2 bàn thua trong thời gian bù giờ. Hệ quả, họ gục ngã 2-3 và bị loại.

Iraq không thể cải thiện thành tích ở Asian Cup. Trong khi đó, HLV Jesus Casas không thể trấn an NHM vì trận này, ông cũng bị coi là chậm phản ứng trước diễn biến trên sân.

Chứng kiến trận đấu, các phóng viên Iraq rất bức xúc. Họ chỉ trích ông và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về trận thua, khiến Iraq bị loại trước Jordan. Trong phòng họp báo, thậm chí có người đã lao lên bục phỏng vấn đòi đánh chiến lược gia của đội nhà. Rất may, các nhân viên an ninh Qatar đã can thiệp, ngăn chặn điều đáng tiếc xảy ra.

Trong cơn thịnh nộ, một nhà báo Iraq đã kêu gọi tất cả đồng nghiệp rời khỏi hội trường, không tham gia buổi họp báo của HLV đội nhà. Nhưng lời kêu gọi này không hiệu quả, phần lớn vẫn ở lại để nghe HLV Casas "giải trình".

Và từ đây, tranh luận nổ ra. Những lý do HLV Casas đưa ra đều không được chấp thuận. Bất chấp sự can thiệp của người điều hành, không khí trong phòng họp báo rất căng thẳng. Một người phía dưới hét lên: “Các ông đang chế nhạo giới truyền thông thể thao và người hâm mộ Iraq. Liên đoàn bóng đá Iraq phải điều tra về vấn đề này”.

Sau khi các nhà báo rời đi, Casas coi những gì đã xảy ra là điều đáng tiếc và đáp trả truyền thông: "Tôi rất đau lòng với những gì đã xảy ra. Những người này đã lợi dụng thất bại để làm hại người dân và đất nước Iraq. Tôi mong đợi sự hỗ trợ từ họ. Tôi nghĩ họ đang chờ trận thua để tấn công chúng tôi".

Về tương lai ở đội tuyển quốc gia Iraq, HLV người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi hoàn toàn bình tĩnh, tôi còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Iraq và mục tiêu của chúng tôi là tham dự World Cup 2026".