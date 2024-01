Phòng vé Việt nóng từng ngày chờ phim Tết

TP - Ngoại trừ Quỷ cẩu, các phim chiếu rạp dịp này không bứt phá về doanh thu. Phim bom tấn ngoại cũng kém sức hút. Phòng vé Việt ảm đạm dịp áp Tết, cho nên mọi kỳ vọng dồn vào mùa phim Tết Nguyên đán 2024.

Doanh thu cầm chừng

Những tuần sát Tết Nguyên đán, đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam ghi nhận, phim Việt Quỷ cẩu tiếp tục đứng đầu về doanh thu. Phim đầu tay, kinh phí thấp của đạo diễn Thành Luân vượt mặt nhiều phim ngoại. Sau 1 tháng ra mắt, phim vẫn giữ thứ hạng cao nhất về doanh thu trong ba tuần liên tiếp.

Box Office Vietnam nhận định, Quỷ cẩu dù không tạo doanh thu bùng nổ, truyền thông ít rầm rộ nhưng chắc chắn là một trong những tác phẩm Việt có thành tích tăng hạng tốt nhất. Không những vậy, doanh thu ở tuần sau của Quỷ cẩu còn cao hơn tuần trước. Điều này cho thấy, phim không bị giảm nhiệt. Tính đến ngày 18/1, Quỷ cẩu thu được hơn 85 tỷ đồng.

Các phim Việt còn lại đuối sức trông thấy. Phim kinh dị Người mặt trời có sự tham gia của Chi Pu thất bại ở phòng vé. Phim rời rạp hồi đầu tháng 1/2024 với doanh thu chỉ 5 tỷ đồng. Trên bàn nhậu dưới bàn mưu được xem là tác phẩm phù hợp nhất để ra rạp dịp đầu năm mới 2024. Phim mang gam màu tươi vui, hài hước, có sự góp mặt của bộ ba diễn viên nữ Diệu Nhi, Khả Như và Thúy Ngân. Được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phòng vé, nhưng phim chỉ mang về 22 tỷ đồng, tính đến ngày 17/1.

Bất ngờ cũng xảy ra ở phòng vé thời điểm áp Tết Nguyên đán, khi nhiều phim nước ngoài không có thành tích tốt. Aquaman and the lost kingdom (Aquaman và vương quốc thất lạc) ra mắt khán giả toàn cầu vào 22/12/2023 và nhận được nhiều sự kỳ vọng của giới phê bình cũng như khán giả. Tại Việt Nam, bộ phim dắt túi hơn gần 80 tỷ đồng sau khoảng một tháng công chiếu. Đây là thành tích không tệ so với mặt bằng chung phim siêu anh hùng năm nay. Tuy nhiên, con số này kém xa thành tích của phần phim đầu tiên. Sau 5 năm chờ đợi, sự hứng thú của khán giả dành cho phần tiếp theo của Aquaman đã phai nhạt. Nội dung phim bị chê hời hợt, nhạt nhòa. Phim không nằm ngoài vòng xoáy “bội thực phim siêu anh hùng”.

Wonka - bom tấn được chờ đón bậc nhất mùa phim Giáng sinh - có doanh thu 16,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Các phim nước ngoài đang chiếu tại rạp là Mật vụ ong, Rượu cốt người, Quỷ ăn tạng,… có doanh thu loanh quanh mức 5-6 tỷ đồng trong tuần từ 7/1 đến 14/1.

Nhiều lựa chọn phim Tết

Phòng vé Việt hiện ảm đạm khiến mọi kỳ vọng dồn vào mùa phim Tết Nguyên đán 2024. Thương hiệu hoạt hình Nhật Bản Spy x Family (Gia Đình x Điệp viên: Mã trắng) vừa công bố lịch ra mắt chính thức. Nhà phát hành xác nhận phim ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán.

Năm 2023 đã có 25 phim Việt ra mắt, tổng doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là một năm khá đặc biệt với điện ảnh Việt khi số lượng phim mới ra rạp tuy ít nhưng thắng lớn về doanh thu. Bên cạnh những tác phẩm nổi bật, không ít “thảm họa phòng vé” gây tranh cãi, điển hình là Biệt đội rất ổn, Bến phà xác sống, Live: Phát trực tiếp, Khi ta 25, Giao lộ 8675, Fanti…

Bốn phim Việt dự kiến ra rạp dịp Tết 2024 gồm Mai của Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của đạo diễn Nhất Trung, Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường và Trà của đạo diễn Lê Hoàng. Cục diện phòng vé khó đoán khi cả bốn bộ phim dự kiến ra rạp đều sở hữu đội ngũ sản xuất uy tín.

Trấn Thành cho biết, phim Mai kéo dài lịch hơn dự kiến vì anh cầu toàn trong khâu sản xuất. Trấn Thành cùng biên kịch Bình Bồng Bột và đạo diễn Diệp Thế Vinh lên Đà Lạt, đóng cửa suốt hai tháng để nghĩ ra câu chuyện về nữ chính tên Mai. Với anh, Mai là vai khó, có quá khứ nhiều tổn thương và ẩn ức, đòi hỏi diễn viên phải mang nét đẹp của sự từng trải. Phương Anh Đào thử vai và chinh phục được ê-kíp. Phim Mai được dự đoán dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp Tết, nhờ được bảo chứng từ thương hiệu Trấn Thành. Phim sẽ ra rạp đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ, anh không xem dịp Tết 2024 là cuộc đối đầu ở phòng vé, dù phải đụng độ phim của Trấn Thành. “Đây là thời điểm để các nhà làm phim cùng nhau làm tốt tác phẩm của mình, mang đến cho khán giả nhiều bộ phim chất lượng. Tết là dịp để vui và khán giả Việt dần có thói quen ra rạp xem phim Tết. Tôi thích câu trả lời của Trấn Thành trong buổi ra mắt phim Mai trước đó, rằng chúng ta cùng nhau cố gắng làm tốt bộ phim cũng như cho khán giả có nhiều sự lựa chọn”, đạo diễn Nhất Trung nói.

Về lý do đặt tên dự án điện ảnh chiếu Tết là Gặp lại chị bầu, Nhất Trung thừa nhận, một phần do muốn “lấy vía” doanh thu trăm tỷ đồng của Cua lại vợ bầu do anh đạo diễn. Anh giải thích, đây là bộ phim nói về những bà bầu. Hành trình mang bầu, làm mẹ dễ thương, đáng trân trọng thôi thúc anh phát triển bộ phim.

Phòng vé dịp Tết thêm nhộn nhịp nhờ sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng. Anh thành công với bộ phim Gái nhảy phát hành năm 2003, đạt doanh thu kỷ lục lúc bấy giờ. Phim Trà của Lê Hoàng sắp gia nhập đường đua. Phim khắc họa bi kịch nặng nề nhưng cũng rất tình cảm. Các diễn viên chính được công bố là Việt Hương, Trương Minh Quốc Thái và Đoàn Trinh.

Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường có phần kém rầm rộ về mặt truyền thông, song vẫn được kỳ vọng nhờ đề tài mới lạ. Phim thuộc thể loại hài - tình cảm, xoay quanh câu chuyện về buổi giao thời của nghệ thuật cải lương. Phim có sự góp mặt của những gương mặt gạo cội như NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, NSND Hồng Vân,...

Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn cho rằng, việc kỳ vọng vào doanh thu trăm tỷ đồng ở phim Việt giờ không còn là câu chuyện xa tầm tay. Đơn cử như năm 2023, số lượng phim khá khiêm tốn với khoảng 20 tác phẩm, nhưng đã có 5 phim vượt mốc trăm tỷ đồng. “Một số thống kê khác cũng cho thấy, dịp Tết thường là mùa hốt bạc của phòng vé khi khán giả đã có thói quen đến rạp xem phim Tết, kèm theo tâm lý giải trí trong những ngày nghỉ”, anh Hoàng Tuấn nói.

Không thể phủ nhận, các nhà làm phim hiện nay cũng kỹ lưỡng hơn trong tác phẩm chiếu rạp, nhất là những dịp trọng điểm cần nhắm tới như dịp Tết Nguyên đán.