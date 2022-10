Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công tác khắc phục sụt lún tại Quốc lộ 15D

TPO - Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và đợt mưa từ ngày 12-16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhiều tuyến đường.

Đặc biệt, đoạn Km7+745- Km7+900 mặt đường bị lún sụt nghiêm trọng, sâu 3 -5m, ăn sâu vào mái taluy dương khoảng 100m và đang có hiện tượng tiếp tục sụt trượt. Giao thông đi lại giữa Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay ách tắc hoàn toàn.

Quốc lộ 15D có chiều dài 12,2 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km305+347, điểm cuối Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Đây là tuyến đường độc đạo, kết nối mạng lưới đường bộ Việt Nam với hệ thống giao thông vùng Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình khắc phục điểm sạt lở. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, đã huy động các lực lượng tập trung khắc phục, phấn đấu quyết tâm trong 3 ngày sẽ khắc phục xong.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương. Phó Thủ tướng nêu rõ tinh thần tập trung lực lượng để khắc phục sự cố thông xe càng sớm càng tốt, đồng thời cần lưu ý trong quá trình thi công, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công nhân, bảo đảm chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị nhanh chóng khắc phục những điểm bị chia cắt trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khôi phục giao thông vận tải thông suốt, chăm lo đời sống nhân dân.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi, tặng quà bà con khu vực gần điểm sạt lở ở thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông.

Phó Thủ tướng khẳng định luôn chăm lo đời sống cho bà con, không để bà con bị thiếu đói do chia cắt vì ảnh hưởng bão lũ.