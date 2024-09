Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định

TPO - Ngày 30/9, tại TP. Quy Nhơn diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định với mặt trận, các tổ chức thành viên trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định trình bày một số vấn đề cử tri và người dân trong tỉnh quan tâm, phản ánh với kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, cử tri nêu, qua những mất mát, đau thương về người và tài sản từ cơn bão số 3 vừa qua cho thấy phần lớn là do sạt lở đất. Cử tri và người dân đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành liên quan cần nhanh chóng rà soát, quy hoạch không gian sống an toàn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để di dời, tái định cư cho những bản, làng, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân; đồng thời cần đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai để người dân chủ động phòng ngừa.

Cử tri cũng phản ánh, hiện nay, việc phát triển du lịch cộng đồng góp phần phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các nét đẹp văn hóa độc đáo của địa phương. Để tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn chính sách hỗ trợ, hoặc ban hành khung chính sách về mức hỗ trợ cho người dân, để các địa phương có cơ sở ban hành chính sách hỗ trợ theo Điều 19, Luật Du lịch năm 2017, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được trực tiếp tham gia kinh doanh, phát triển và hưởng lợi từ du lịch.

Ngoài ra còn có một số nội dung cử tri quan tâm như: Ngân hàng chính sách điều chỉnh mức lãi suất vay ưu đãi để mua nhà ở, sửa chữa và thuê mua nhà ở xã hội tăng thêm 1,8%/năm (từ 4,8 lên 6,6%/năm), gây khó khăn cho các đối tượng được vay. Cử tri, người dân đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, giữ nguyên mức lãi suất 4,8%/năm, để giúp cho các đối tượng được vay vốn ưu đãi (người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp, người lao động…) có thêm điều kiện thuận lợi ổn định chỗ ở.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm xem xét bổ sung, mở rộng các dịch vụ, danh mục thuốc điều trị cho đối tượng khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế, nhất là những bệnh hiểm nghèo, có chi phí cao...

Qua các kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị của cử tri và chuyển tới các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết. Bên cạnh đó, sẽ giám sát, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri.

Về cơn bão số 3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ thiên tai đã để lại hậu quả rất đau thương, thiệt hại khoảng gần 82 ngàn tỷ đồng, nhiều người mất, bị thương... Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành vào cuộc rất quyết liệt khắc phục hậu quả, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin đến cử tri Bình Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

Đối với Bình Định, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, tỉnh thay đổi từng ngày, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, đường sá, cảng biển, thu hút đầu tư, du lịch… Kỳ vọng sắp tới sân bay của Bình Định sẽ nâng lên thành sân bay quốc tế; cảng nước sâu, cùng với các đường cao tốc hoàn thành, Bình Định sẽ là một trung tâm động lực của phát triển.