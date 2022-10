Phó Thủ tướng: Đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết

TPO - Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh TT-Huế; cũng như kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 của địa phương.

Trong chuyến công tác lần này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại vùng “rốn lũ” huyện Quảng Điền.

Đoàn đã kiểm tra tình hình thiệt hại tại xóm Mỹ An (thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền). Đây vốn là khu tái định cư người dân sông nước. Toàn xóm có 50 hộ dân, 126 nhân khẩu, bị cô lập trong nước gần 1 tuần qua. Hiện nay, nước vẫn chưa rút hết, sinh hoạt của bà con còn nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục mưa bão, đồng thời triển khai các phương án để bảo vệ người dân trước thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đợt mưa lũ vừa qua là trận mưa lịch sử, người dân đã thực hiện rất tốt chỉ đạo của địa phương, của Chính phủ, từ đó giảm thiểu được thiệt hại. Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động của chính quyền cơ sở và người dân trong ứng phó với thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để bà con đói rét, thiếu lương thực, thực phẩm; đồng thời, huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng lưu ý: “Mong các bác, các anh, các chị hết sức giữ gìn trong lúc mưa lớn thế này. Chuẩn bị lại có cơn bão số 6 ảnh hưởng, có thể mưa lớn. Bà con chấp hành thật tốt các quy định của chính quyền, đảm bảo an toàn cho tính mạng là trước hết, rồi đảm bảo tài sản. Bộ đội và các lực lượng hỗ trợ cho bà con rất là tốt, chỉ mong bà con chấp hành tốt các quy định về phòng chống thiên tai”.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang). Từ sau bão số 4 đến nay, tình trạng sạt lở bờ biển tại Phú Thuận xảy ra nghiêm trọng, biển ăn sâu vào đất liền bờ biển ăn sâu vào đất liền gần 20m, trên chiều dài 2km, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Đến nay, lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp với người dân địa phương khắc phục khẩn cấp tạm thời khu vực bờ biển này.

Kiểm tra thực tế khu vực sạt lở bờ biển, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận tinh thần làm việc của các lực lượng và chính quyền địa phương trong nỗ lực hạn chế tình trạng xâm thực bờ biển. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách với tinh thần nhanh nhất có thể, không để tình trạng biển xâm thực đi sâu thêm vào đất liền, phân công lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra diễn biến sạt lở bờ biển để có ứng phó kịp thời.