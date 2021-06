Phố phường Bình Dương vắng tanh trong ngày đầu giãn cách xã hội

TPO - Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, liên tục ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều nơi ở Bình Dương buộc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong ngày đầu áp dụng quy định, phố phường ở Bình Dương vắng lặng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 21/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, qua xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch tại tỉnh Bình Dương và các trường hợp khai báo y tế, sáng ngày 21/6 Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 21 ca mới này có 18 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares, 2 ca từ chợ đầu mối Hóc Môn – TPHCM và 1 ca là tài xế xe chở hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, từ khi phát hiện bệnh nhân BN10584, đến nay đã có tổng cộng 86 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên. Trong đó, có 47 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares, 11 ca liên quan Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương và 15 ca liên quan Công ty gốm Hiền Hòa Anh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 0h ngày 21/6, TP Thuận An; TX Tân Uyên và 4 phường (Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thàn) thuộc TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, đường phố ở TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và TX Tân Uyên vắng người. Khắp nơi nhà cửa, quán sá trong tình trạng kín cổng, một cảnh tượng chưa từng có ở Bình Dương.

So với các đợt dịch trước, những nơi trước đây áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, người dân trong khu vực vẫn ra vào. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của đợt dịch lần thứ 4 này khiến người dân chủ động phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Tại phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên) nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, những ngôi nhà, cơ sở kinh doanh mặt tiền đường đóng cửa. Khu chợ lớn nhất địa bàn này chỉ một vài tiểu thương bài hàng nhưng không có người đến mua.

Trong khi đó, tại TP Thủ Dầu Một, các đường Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Lộng... vắng người qua lại. Trước khi áp dụng giãn cách xã hội, những đường này có lượng phương tiện lưu thông đông đúc.

Tại TP Thuận An, trong ngày đầu áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ đường phố trở nên vắng vẻ. Người dân ở các phường Bình Chuẩn, An Phú, Bình Hòa thuộc TP Thuận An chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, người dân hầu hết đều ở trong nhà.

Tại các khu vực bị phong tỏa ở Bình Dương, ngoài lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch còn được bố trí đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân.