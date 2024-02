Phố đi bộ Nguyễn Huệ 'bùng nổ; với sự kiện 'Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024' của Toyota

Tiếp nối thành công của chương trình tại Hà Nội, ngày 24 & 25/2, Toyota đồng hành cùng Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Tp. Hồ Chí Minh với mong muốn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn minh và an toàn.

Trong suốt gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Toyota là doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó, an toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng đầu. Sự kiện “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024” với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hóa giao thông” là một trong rất nhiều hoạt động về An toàn giao thông được tổ chức suốt thời gian vừa qua.

Tại khuôn khổ sự kiện lần này, khách hàng sẽ được tìm hiểu và tham gia trải nghiệm để hiểu kỹ hơn về tính năng an toàn trong gói TSS bằng công nghệ thực tế ảo. Toyota Safety Sense (TSS) là gói an toàn chủ động tiên tiến của Toyota, được thiết kế giúp hỗ trợ người lái, giúp bảo vệ hành khách, người tham gia giao thông, qua đó giảm thiểu được các vụ va chạm cũng như tai nạn nghiêm trọng.

Ra đời vào tháng 3/2015, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại 68 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Gói công nghệ tập trung vào 3 mục đích chính là, giảm thiểu hoặc phòng tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và tăng cường an toàn trong hành trình lái xe ban đêm.

Trong 5 năm áp dụng sau đó, tổng số xe trang bị TSS đã đạt cột mốc hơn 16 triệu xe, trên 108 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Cùng thời gian, dữ liệu thu thập cho thấy rằng, hệ thống đã giảm 70% vụ va chạm phía sau, và ngăn chặn 90% tai nạn ở tốc độ thấp.

Tại Việt Nam, Corolla Cross là mẫu xe đầu tiên trang bị gói công nghệ an toàn TSS, minh chứng cho nỗ lực mang tới những mẫu xe an toàn nhất tới tay người tiêu dùng trong nước của Toyota. Đến nay, gói an toàn TSS đã xuất hiện trên hầu hết các mẫu xe của Toyota như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross, Corolla Altis,…

Ngoài ra, nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác cũng sẽ được tổ chức. Các trò chơi tương tác được xây dựng gần gũi, dựa trên các tính năng an toàn như Hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm… nhằm tuyên truyền, giúp người tham gia nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Trong không gian sự kiện, các mẫu xe chủ chốt của Toyota Việt Nam gồm Vios, Veloz Cross và Yaris Cross sẽ được trưng bày. Đây đều là những mẫu xe ăn khách của Toyota trong năm qua, đóng góp không nhỏ vào doanh số thị trường ô tô du lịch Việt Nam năm 2023. Khách đến với sự kiện sẽ được trực tiếp quan sát không gian nội thất, ngoại thất của các mẫu xe, đồng thời được tư vấn và giải đáp thắc mắc bởi các chuyên gia Toyota. Và từ 20h mỗi ngày, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra đêm nhạc sôi động với sự tham gia của “Chị đẹp” Trang Pháp cùng nhiều hoạt động giải trí khác.

Sự kiện trước đó ở Hà Nội trong 2 ngày 22&23/7/2023 đã thu hút sự chú ý và tham gia của rất nhiều khách hàng. Anh Khánh, một khách hàng chia sẻ sau khi cùng gia đình tham gia các hoạt động của sự kiện: “Tôi thấy sự kiện có nhiều hoạt động rất vui, phần trải nghiệm tính năng bằng công nghệ thực tế ảo rất thú vị. Các trò chơi trải nghiệm giao thông được xây dựng rất hay và sát thực tế, cháu gái 8 tuổi nhà tôi cũng thích. Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất bổ ích và cần duy trì để mọi người hiểu thêm về các tính năng an toàn trên ô tô”.

Đại diện Toyota cho biết thông qua chuỗi sự kiện này, hãng mong muốn truyền tải thông điệp về lái xe an toàn và văn minh cho tất cả mọi người. Bên cạnh các tính năng an toàn trang bị trên xe, kỹ năng và ý thức của người lái cũng đặc biệt quan trọng, đóng vai trò quyết định đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.