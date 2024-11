Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

TPO - Chiều 16/11, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024 của đơn vị.

Trong đó, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến an ninh, quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn nhiệm vụ quân sự quốc phòng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, phối hợp với địa phương xây dựng 19 công trình đoàn kết quân dân, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với tỉnh Mondulkiri của nước bạn Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, LLVT tỉnh Đắk Lắk cần chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; tham mưu xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ quân sự, an ninh, chính trị, tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phát huy truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín; coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Tây Nguyên.